Глава Роспотребнадзора предупредила о вреде прошлогодних салатов

Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

"Срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки — это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — отметила она.

Роспотребнадзор также посоветовал готовить салаты и холодец в небольших количествах, а все недоеденное правильно упаковывать и хранить только в холодильнике.