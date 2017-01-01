Глава Роспотребнадзора предупредила о вреде прошлогодних салатов

Употреблять в пищу прошлогодние салаты, приготовленные к праздничному столу, может быть опасно для здоровья.
Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.
"Срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки — это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — отметила она.
Роспотребнадзор также посоветовал готовить салаты и холодец в небольших количествах, а все недоеденное правильно упаковывать и хранить только в холодильнике.
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