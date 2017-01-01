Глава Роспотребнадзора предупредила о вреде прошлогодних салатов

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Сегодня, 13:59.
Жизнь

Употреблять в пищу прошлогодние салаты, приготовленные к праздничному столу, может быть опасно для здоровья.

Еда.
Еда. Фото: СС0.

Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

"Срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки — это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — отметила она.

Роспотребнадзор также посоветовал готовить салаты и холодец в небольших количествах, а все недоеденное правильно упаковывать и хранить только в холодильнике.

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