Глава СУ СКР Алтайского края заработал более 3 млн рублей

У Долгалева есть одна квартира в собственности, а одна — в пользовании. Ему также принадлежит автомобиль Nissan Murano. У супруги главы краевого СУ СКР доход не указан.

Заместитель Долгалева Алексей Александров заработал 2,4 млн рублей. Его жена — почти 2 млн. У семьи есть земельный участок (1068 кв. метров), квартира (114 кв. метров). Александрову принадлежит Lexus.

Другой заместитель Долгалева Константин Мальцев задекларировал доход в 2,3 млн рублей, квартиру (общая с супругой и сыном) и автоприцеп. Его жена заработала 1,4 млн рублей. У нее есть земельный участок (1 тыс. кв. метров) и автомобиль BMW 320.