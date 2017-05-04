Глава СУ СКР Алтайского края заработал более 3 млн рублей

Руководители Следственного управления СКР по Алтайскому краю отчитались о доходах в 2016 году. Руководитель алтайского следкома Евгений Долгалев заработал 3,1 млн рублей.
У Долгалева есть одна квартира в собственности, а одна — в пользовании. Ему также принадлежит автомобиль Nissan Murano. У супруги главы краевого СУ СКР доход не указан.
Заместитель Долгалева Алексей Александров заработал 2,4 млн рублей. Его жена — почти 2 млн. У семьи есть земельный участок (1068 кв. метров), квартира (114 кв. метров). Александрову принадлежит Lexus.
Другой заместитель Долгалева Константин Мальцев задекларировал доход в 2,3 млн рублей, квартиру (общая с супругой и сыном) и автоприцеп. Его жена заработала 1,4 млн рублей. У нее есть земельный участок (1 тыс. кв. метров) и автомобиль BMW 320.
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