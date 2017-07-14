Глобальное потепление может пагубно сказаться на авиации

Рост средней температуры на планете может напрямую отразиться на "летучести" самолетов, помешав взлету воздушных судов. К таким выводам пришли ученые под руководством Этана Коффеля (американский Колумбийский университет). Статья опубликована в междисциплинарном журнале Climatic Change.
Глобальное потепление может стать причиной отмены до трети рейсов в мире. В противном случае — с самолетов придется сливать топливо, снимать багаж или пассажиров.
"Результаты нашего исследования показывают, что ограничения по весу могут оказаться неожиданными издержками для авиакомпаний, и ударить по авиационным перевозкам во всем мире", — считает Коффель.
Дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется, а его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья имеют меньшую подъемную силу, отмечают ученые.
В 2015 году было проведено небольшое исследование. В нем ученые спрогнозировали увеличение в 4 раза отмен рейсов из-за жары в таких американских аэропортах, как Денвер, Феникс, нью-йоркский Ла-Гуардия и вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. В новом исследовании полученные выводы были применены еще к 15 крупнейшим аэропортам мира — в Европе, на Ближнем Востоке, Китае и Азии.
По мнению ученых, если глобальное потепление продолжится теми же темпами, на некоторых типах самолетов в самые жаркие дни взлетный вес придется снижать на 4%, пишет bfm.ru.
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