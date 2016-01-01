2017 год в Алтайском крае начнётся со шторма

Кроме того, 1-2 января в Алтайском крае будет идти снег, местами сильный, по югу мокрый снег. Ожидается гололёд, продолжительные метели, на дорогах будут снежные заносы.

МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, и настоятельно рекомендует отказаться от выездов на дальние расстояния.