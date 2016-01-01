2017 год в Алтайском крае начнётся со шторма

Алтайские синоптики передали штормовое предупреждение на 1 и 2 января 2017 года. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 23-28 м/с.
Кроме того, 1-2 января в Алтайском крае будет идти снег, местами сильный, по югу мокрый снег. Ожидается гололёд, продолжительные метели, на дорогах будут снежные заносы.
МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, и настоятельно рекомендует отказаться от выездов на дальние расстояния.
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