Голосование за лучшие стихи про Алтайский край от читателей газеты "Печки-лавочки"

На протяжении почти двух месяцев газета "Печки-лавочки" проводила среди читателей конкурс стихов, посвященный 80-летию Алтайского края, — "Я лиру посвятил Алтаю своему". Altapress.ru публикует те из них, которые прошли отбор для читательского голосования.
По результатам рейтингового голосования будут определены лучшие стихотворения. Автор набравшего наибольшее количество баллов получит в подарок теплицу, еще 5 человек — поощрительные призы.
Голосование продлится с 4 по 15 сентября.
Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 04.09.2017 г. по 15.09.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.
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