Голосование за лучшие стихи про Алтайский край от читателей газеты "Печки-лавочки"

Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки". Стихи про Алтайский край. Фото: "Печки-Лавочки".

По результатам рейтингового голосования будут определены лучшие стихотворения. Автор набравшего наибольшее количество баллов получит в подарок теплицу, еще 5 человек — поощрительные призы.

Голосование продлится с 4 по 15 сентября.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 04.09.2017 г. по 15.09.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.