Город повернется лицом к реке: что нового появится в исторической части Барнаула в 2017 году

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Сегодня, 07:50.
Экономика

В 2017 году в исторической части краевой столицы продолжится работа по обустройству туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Основной объем работ по строительству инфраструктуры уже выполнен. В задачах текущего года — строительство системы ливневой канализации, завершение благоустройства улиц и набережных. Затем масштабные задачи по развитию кластера нужно будет решать частным инвесторам: создавать новые объекты, реставрировать исторические здания, формировать новые сервисы.

Лестница в Нагорном парке зимой.
Лестница в Нагорном парке зимой. Фото: Екатерина Попова в vk.com/barneos22.

В 2015 и 2016 годах на развитие туркластера, строительство инженерной инфраструктуры из федерального бюджета Барнаулу выделили 691,6 млн рублей. Финансирование велось в рамках программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)". Еще по 100 млн направили из краевого и муниципального бюджетов.

Татьяна Сибиркина, начальник отдела туризма администрации Барнаула, рассказала, что в этом году предстоит завершить строительство ливневой канализации с очистными сооружениями по улицам Льва Толстого и Мало-Тобольской с выходом на проспект Ленина. Подготовлен также проект по намыву земли на острове Помазкин под создание конгрессно-выставочного центра, а также строительство сетей ливневой канализации с очистными сооружениями по ул. Гоголя, Пушкина, Ползунова.

Новую лестницу в Нагорный парк планируют начать строить уже в июне

В парке Центрального района установят красивую ограду. Также в первой половине 2017-го начнется благо­устройство исторических улиц. Так, улица Мало-Тобольская должна превратиться в барнаульский Арбат — пешеходную торгово-ремесленную зону. Ее хотят вымостить брусчаткой, облагородить фонарями, вазонами, урнами, крупными деревьями. Преобразится и улица Льва Толстого.

Особой заботой станет благо­устройство набережной и Нагорного парка. Аукцион на разработку проектно-сметной документации выиграл институт "Алтайгражданпроект". "Мы должны найти ту изюминку, которая сразу скажет приезжим: “вот она, набережная Барнаула”", — подчеркивает Сергей Дугин, глава администрации города. С учетом благоустройства еще одной набережной — вдоль Барнаулки — на перечисленные работы уйдет около 200 млн рублей.

Также в 2017 году мэрия планирует продать с аукциона историческое здание — магазин "Сухов и сыновья", который расположен на Мало-Тобольской, 36. Оно построено в 1880 году, но время и серьезные пожары практически уничтожили былую красоту. "Впервые мы подготовили документы на аукцион, в котором выкупная стоимость равна рублю, — рассказывает Вячеслав Химочка, замглавы администрации. — Мы хотим дать возможность инвестору минимизировать расходы на приобретение здания, чтобы он мог высвободить средства на реконструкцию. К сожалению, у нас не получилось выставить его на аукцион без земли. По федеральному закону все отдельно стоящие здания должны выноситься на торги с участком. Его стоимость — 20 млн рублей".

В этом году, сообщила Татьяна Сибиркина, предстоит восстанавливать множество исторических объектов: аптеку Крюгера, где планируют открыть музей "Мир времени", первую городскую электростанцию на ул. Промышленной, 10, магазин купца Морозова на Льва Толстого, 28, "Лалетин" на Мало-Тобольской, 38, дом купца Шадрина, известный также как "Русский чай", и множество других зданий.

"По условиям целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ”, на 2017 и 2018 годы средства федерального бюджета на дальнейшее развитие кластера не предусмотрены. Мы не исключаем возможности, что они могут появиться, но пока это под вопросом, — уточнил мэр. — У нас есть переходящие средства, которые будем использовать в 2017 году. Мы ищем инвесторов на наши объекты. Нужно привести в порядок Барнаульский сереброплавильный завод и здание Центрального рынка". Пока эти важнейшие объекты туркластера остаются без рачительного хозяина.

Справка

В 2016 году в эксплуатацию введено семь объектов инфраструктуры туркластера: террасирование склонов Нагорного парка с лестницей, благоустройство террас с установкой освещения, инженерные сети в Нагорном парке, мост через Барнаулку на пр. Социалистическом, сети газоснабжения комплекса "Соборная площадь", сети бытовой канализации по ул. Льва Толстого, модульная котельная на ул. Чехова.

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