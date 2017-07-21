Город с "Бабром"

Ирина Баенкова, корреспондент.

По каким бы улицам мы ни проезжали, сколько бы комплиментов ни высказывали мои попутчики разным городским особенностям, я чувствовала только одно: мне здесь совсем неуютно. Этот город чем-то напомнил Бийск. Такие же путаные и узкие дороги, та же общая серость и какофония в архитектуре. Ощущение совпадения стало очень сильным, когда на экскурсии нас подвели к памятнику Петру и Февронии — такому же, как стоит в Бийске. Он не уникальный, а типовой, такие поставили в нескольких городах.

Пару дней, которые мы провели в Иркутске, пыталась сформулировать, что же здесь меня так раздражает. Поняла вот что: в деталях Иркутск прекрасен, и в этом с него даже можно брать пример любому городу, который хочет стать туристическим.

Например, там очень много лавочек. И не каких-нибудь там дешевых, поставленных для галочки. А таких, которые жители Барнаула могут увидеть только в советских фильмах, — со спинкой и литыми ножками. В городе очень много цветов, видно, что об этом заботятся. Интересных исторических памятников тоже немало, среди них в том числе и храмы, старинные каменные здания и деревянные дома. Последние хочется особенно долго рассматривать — их архитектуру, окна с резными наличниками и ставнями, заборы.

Идея, которая меня больше всего впечатлила, — зеленая линия. Реальная линия, которая нарисована краской на асфальте. Ею отмечен главный туристический маршрут в городе. Турист может следовать за ней и по пути рассматривать ключевые памятники. Рядом с ними, кстати, стоят таблички с подробным описанием. Еще там указан телефон: позвонив по нему, можно услышать рассказ аудиогида.

В Иркутске есть пешеходная улица, набережная, очень ухоженная, и сделана специальная площадка, которая привлекает молодежь и туристов, — 130-й квартал. Там воссозданы старинные деревянные дома. Сейчас в них рестораны, магазины и отели. На улицах продают сувениры и мороженое, музыканты поют песни Цоя — жизнь кипит.

Но, несмотря на все это, в Иркутске почему-то нет гармонии. Там все выглядит каким-то разрозненным и совсем не сочетается между собой. По отдельности вроде бы красиво, а в целом — совсем нет.

Один из главных памятников Иркутска — скульптура "Бабр". Это тигр, который держит в зубах соболя, но при этом у него хвост как у бобра и задние лапы с перепонками. Бабром в Сибири называли тигра. Он был на гербе Иркутска. Но когда герб утверждали в столице, чиновник решил, что произошла ошибка, и исправил на "бобр", а художник дорисовал "бобровые детали". Мне кажется, эта странная скульптура очень подходит городу и отражает его дух.