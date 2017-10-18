Городам и районам Алтайского края дадут 2 млрд, чтобы расплатиться по долгам

Города, районы и поселения Алтайского края получат в этом году дополнительные 2 млрд рублей на погашение долгов по налогам, по платежам в социальные фонды и по бюджетным и коммерческим кредитам, сообщили altapress.ru в региональном министерстве финансов. Решение о выделении помощи муниципалитетам принял губернатор Александр Карлин. Это беспрецедентное решение: до этого подобные суммы на такие цели не выделялись.
16 октября глава департамента информационной политики Андрея Ляпунов сообщил на странице в Facebook, что "губернатор принял решение о выделение около 2 млрд рублей из краевого бюджета муниципалитетам для ликвидации их бюджетной задолженности". На ноябрьской сессии депутаты краевого Заксобрания рассмотрят соответствующие поправки в бюджет.
В минфине края altapress.ru подтвердили информацию, но пока не смогли сообщить, какие именно суммы получит каждый муниципалитет. Однако пояснили, что благодаря этой помощи города, районы и поселения смогут полностью погасить долги по страховым взносам во внебюджетные фонды и по уплате налогов, частично – задолженность за полученный из резервного запаса уголь.
Также, сообщили в минфине, существенно снизится объем долга по бюджетным и коммерческим кредитам. Муниципалитеты, не имеющие задолженности (есть и такие), направят полученные средства на выполнение текущих обязательств.
Власти говорят: краевая поддержка позволит "вздохнуть" муниципалитетам, высвободить собственные средства и перенаправить их на выполнение первоочередных расходов. В минфине подчеркивают: главная задача — сохранить полученный эффект и не допускать в дальнейшем возникновения и роста задолженности.
Добавим, что поправками в бюджет будут уточнены также объемы расходов и доходов бюджета: законопроект учитывает поступления из федерального бюджета, из Пенсионного фонда и из "Фонда развития моногородов". На 100 млн возрастут доходы, на 250 млн – расходы.
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