Власти пообещали не демонтировать горку Ледянку дедушки Славы в Барнауле

После публикации на сайте altapress.ru барнаульские власти пообещали сохранить горку на берегу реки Барнаулки, которую в течение 10 лет за свой счет обустраивает житель города Вячеслав Замышляев. Решение постараются найти в рамках действующего законодательства.
Зимой это место привлекает множество горожан: заливает, чистит, обустраивает и освещает ее 69-летний предприниматель Вячеслав Замышляев.
Однако в середине апреля власти потребовали демонтировать насыпь до 1 мая.
В день, когда информация об этом была опубликована, первый замглавы администрации Центрального района Анатолий Панченко сначала созвонился с Людмилой Замышляевой, женой "дедушки Славы", а через три дня и встретился с супругами, приехав к ним на ул. Вербную вместе с Сергеем Бовкуном, начальником управления коммунального хозяйства администрации района.
Территорию они внимательно осмотрели, рассказала Людмила Замышлева. При этом, как сказал Анатолий Панченко, на Замышляевых жалуются соседи - на то, что они складируют строительный мусор в неположенном месте.
Людмила Ивановна не отрицала, что овраг, в котором "прописалась" свалка и размножались комары, был засыпан ломаными кирпичами — помогал этому, к слову, еще один неравнодушный барнаулец, разбиравший развалины военного городка. А теперь битые кирпичи засыпают песком, работы почти закончены, песок заровняли.
По словам Людмилы Замышляевой, Анатолий Панченко сказал, что "никто вашу горку сносить не будет" и пообещал подумать, как ее можно узаконить.
Тем не мене, какое-то количество подписей под требованием не демонтировать насыпь уже собрано и сбор продолжается в близлежащем магазинчике. А ответ на запрос в администрацию города, в связи с чем было выслано предписание о демонтаже горки, в редакцию altapress.ru пока не поступил.
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