В Каталонии короля Испании объявили персоной нон грата

Городской совет каталонской Жироны объявил персоной нон грата короля Испании Фелипе VI, сообщает El Nacional.
Нон грата также объявлен представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.
Король объявлен нон грата за поддержку прямого управления Каталонией после референдума 1 октября, где при явке 43% около 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии.
21 октября правительство Испании направило запрос в сенат королевства о введении прямого управления в Каталонии.
Заседание по этому вопросу должно пройти 27 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал на 26 октября заседание каталонского парламента, посвященное дальнейшим действиям, пишет polit.ru.
Факт
Жирона — город на северо-востоке Испании с населением около 100 тысяч человек, центр одноименной провинции.
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