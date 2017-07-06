Тиллерсон сообщил, какие вопросы Трамп планирует обсудить с Путиным

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию в Сирии. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, пишет "Российская газета".
По словам Тиллерсона, все стороны в Сирии должны обеспечить "стабильность на месте". Он отметил, что не существует идеальных вариантов обеспечения стабильности в Сирии, однако необходимо изучить все возможности, чтобы не допустить возрождения ИГ (запрещена в РФ) или других экстремистских организаций.
Рекс Тиллерсон,
госсекретарь:
Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий.
Госсекретарь США считает, что у Вашингтона и Москвы есть "нерешенные разногласия" по Сирии. США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности, заявил Тиллерсон, сообщает ТАСС.
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