Тиллерсон сообщил, какие вопросы Трамп планирует обсудить с Путиным

По словам Тиллерсона, все стороны в Сирии должны обеспечить "стабильность на месте". Он отметил, что не существует идеальных вариантов обеспечения стабильности в Сирии, однако необходимо изучить все возможности, чтобы не допустить возрождения ИГ (запрещена в РФ) или других экстремистских организаций.

Рекс Тиллерсон,

госсекретарь:

Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий.

Госсекретарь США считает, что у Вашингтона и Москвы есть "нерешенные разногласия" по Сирии. США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности, заявил Тиллерсон, сообщает ТАСС.