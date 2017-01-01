Госдума намерена сделать бесплатную приватизацию жилья бессрочной

"Единая Россия" предлагает внести поправку в законопроект, который продлевает бесплатную приватизацию жилья до 2020 года для отдельных категорий граждан. Правящая партия предлагает сделать это право всеобщим и бессрочным, сообщает ТАСС.
Как сообщил 7 февраля на заседании фракции единороссов ее первый замруководителя Андрей Исаев, на прошедшей неделе депутаты провели встречи с избирателями и выяснили, что многие категории граждан не успели воспользоваться правом на приватизацию своего жилья. Это, в частности, "жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков", привел пример парламентарий.
В результате фракция "пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации", сказал депутат. Отмечается, что Дмитрий Медведев поддержал инициативу и предложил закрепить ее законодательно.
Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.
Напомним, что по действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.
- Сюжет: Приватизация
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