Госдума намерена сделать бесплатную приватизацию жилья бессрочной

Как сообщил 7 февраля на заседании фракции единороссов ее первый замруководителя Андрей Исаев, на прошедшей неделе депутаты провели встречи с избирателями и выяснили, что многие категории граждан не успели воспользоваться правом на приватизацию своего жилья. Это, в частности, "жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков", привел пример парламентарий.

В результате фракция "пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации", сказал депутат. Отмечается, что Дмитрий Медведев поддержал инициативу и предложил закрепить ее законодательно.

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.

Напомним, что по действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

