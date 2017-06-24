Госдума одобрила законопроект о курортном сборе

Законопроект проработали в Министерстве по делам Северного Кавказа. Как сообщалось ранее, в случае принятия закона, курортный сбор введут в пилотных регионах, среди которых Алтайский край, Крым, Ставропольский и Краснодарские края. Если эксперимент будет успешен, в России могут ввести курортный сбор по всей стране.

Размер сбора, согласно законопроекту, не должен превышать 100 рублей в сутки. Он будет устанавливаться региональными властями. Полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры регионов.

Ответственный комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее настаивал на существенной доработке проекта. Это следует из заключения комитета, которое было размещено в думской базе 22 июня. Критика проекта закона содержится также в заключениях комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, Счетной палаты и Торгово-промышленной палаты (ТПП). Участники дискуссии предлагают понизить верхнюю планку сбора, отменить его для командированных граждан, а также разработать механизм администрирования этого платежа в частном (неформальном) секторе.

Справка

Предложение ввести курортный сбор поступило в ходе заседания президиума Госсовета в Белокурихе в 2016 году. Путин поинтересовался мнением губернаторов Алтайского и Краснодарского краев по поводу необходимости такого налога. Главы регионов дали положительный ответ.