Госдума одобрила законопроект о курортном сборе

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении курортного сбора в размере 100 рублей. "За" проголосовали 313 депутатов, 68 выступили против, пишут "Известия".
Законопроект проработали в Министерстве по делам Северного Кавказа. Как сообщалось ранее, в случае принятия закона, курортный сбор введут в пилотных регионах, среди которых Алтайский край, Крым, Ставропольский и Краснодарские края. Если эксперимент будет успешен, в России могут ввести курортный сбор по всей стране.
Размер сбора, согласно законопроекту, не должен превышать 100 рублей в сутки. Он будет устанавливаться региональными властями. Полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры регионов.
Ответственный комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее настаивал на существенной доработке проекта. Это следует из заключения комитета, которое было размещено в думской базе 22 июня. Критика проекта закона содержится также в заключениях комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, Счетной палаты и Торгово-промышленной палаты (ТПП). Участники дискуссии предлагают понизить верхнюю планку сбора, отменить его для командированных граждан, а также разработать механизм администрирования этого платежа в частном (неформальном) секторе.
Справка
Предложение ввести курортный сбор поступило в ходе заседания президиума Госсовета в Белокурихе в 2016 году. Путин поинтересовался мнением губернаторов Алтайского и Краснодарского краев по поводу необходимости такого налога. Главы регионов дали положительный ответ.
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