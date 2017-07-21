Госдума запретила анонимайзеры в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете анонимайзеров в России, сообщает "Росбалт".
В настоящее время отсутствует законодательно установленный запрет на использование технологий, позволяющих обходить блокировку сайтов и получать к ним доступ. Вместе с тем, доступ к некоторым сайтам, позволяющим обходить блокировки, ограничен на основании решений российских судов.
Для воспрепятствования обходу блокировок законом вводится запрет на использование в России сетей, систем и программ, позволяющих получить доступ к запрещенным сайтам. С этой целью владельцам таких ресурсов предлагается обеспечить доступ к базе Роскомнадзора с перечнем запрещенных сайтов. Речь идет в первую очередь об использовании для обхода блокировок VPN и Tor.
Вместе с тем, при доработке документа депутаты оговорили, что закон не будет распространяться "на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, при условии, что круг пользователей таких программно-аппаратных средств их владельцами заранее определен и использование таких программно-аппаратных средств осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование".
За неисполнение требования ограничить в течение 30 дней доступ к интернет-ресурсам, используемым для обхода блокировок, предлагается ввести меры административного принуждения.
В свою очередь, на операторов поисковых систем возлагается обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные сайты.
Также предлагается отменить действующую норму о регистрации блогеров, чья аудитория превышает 3 тыс. посетителей в день.
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