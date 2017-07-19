Гости Шукшинского фестиваля прошли по красной дорожке в Барнауле

Торжественная церемония открытия Шукшинских дней на Алтае прошла вечером 18 июля в театре драмы. В Барнаул приехали актёры театра и кино, писатели, певцы и внучка Василия Макаровича Анна Шукшина.
По красной дорожке прошли режиссер Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, музыкант, актёр, кинорежиссёр Гарик Сукачёв, а также актеры Сергей Горобченко, Иван Кокорин, писатели Евгений Водолазкин, Юрий Козлов и другие гости праздника.
Посмотреть на гостей фестиваля собрались десятки горожан, которым звёзды охотно раздавали автографы. После автограф-сессии знаменитости возложили цветы у бюста Шукшина и пообщались с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Шукшинские фестивали неповторимы тем, что Шукшин неиссякаем! И в личности, и в творчестве Василия Макаровича очень много смысла, который нам ещё предстоит осваивать не одно десятилетие.
После церемонии открытия в театре прошёл показ фильма режиссёра и председателя жюри фестиваля Виктора Мережко.
Светлана Васюченко.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.