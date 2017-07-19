Гости Шукшинского фестиваля прошли по красной дорожке в Барнауле

Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко. Гости Шукшинского кинофестиваля-2017 на красной дорожке. Фото: Светлана Васюченко.

По красной дорожке прошли режиссер Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, музыкант, актёр, кинорежиссёр Гарик Сукачёв, а также актеры Сергей Горобченко, Иван Кокорин, писатели Евгений Водолазкин, Юрий Козлов и другие гости праздника.

Посмотреть на гостей фестиваля собрались десятки горожан, которым звёзды охотно раздавали автографы. После автограф-сессии знаменитости возложили цветы у бюста Шукшина и пообщались с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Шукшинские фестивали неповторимы тем, что Шукшин неиссякаем! И в личности, и в творчестве Василия Макаровича очень много смысла, который нам ещё предстоит осваивать не одно десятилетие.

После церемонии открытия в театре прошёл показ фильма режиссёра и председателя жюри фестиваля Виктора Мережко.

Светлана Васюченко.