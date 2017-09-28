Государственная безопасность, или вопрос "Матильды"

Право применять насилие делегировано обществом государству. Если кто-то, пусть даже с самыми благородными целями, пытается его в этом подменить собой, то возникает вопрос: а зачем такое государство нужно?
Это я и о тех людях, которые из-за неприятия фильма "Матильда" жгут автомобили и угрожают владельцам кинотеатров. Сейчас некоторых из них арестовали. Даже если вы внутренне поддерживаете их борьбу, задумайтесь об их методах. Именно методы — угроза государству и обществу. Мало того, они являются угрозой и для Русской православной церкви (РПЦ), хотя и выступают от имени верующих.
Дело в том, что большинство современных прихожан РПЦ — неофиты, новообращенные люди. Да, христианство в нашей стране имеет тысячелетнюю историю. Однако так получилось, что эта история воцерковления для большинства семей была прервана в прошлом веке. И теперь львиная доля прихожан РПЦ — люди, в чьих семьях не было христианских традиций в одном-двух или даже трех поколениях. Они (да что там они, и я тоже) заново учатся быть христианами. Им не на что опираться, кроме как на собственные усилия в постижении всего, что связано с религией. Ну и, конечно, на усилия церкви. Однако это все для неофитов новое, не пришедшее само собой с рождения.
И в этом постижении нового некоторые люди склонны переусердствовать или просто что-то неправильно понимать. Коллеги из другого СМИ как-то рассказывали анекдотичный случай. К ним пришел некий бульдозерист с убористо исписанной общей тетрадью, где он изложил свои взгляды о новом мессии, которого мы не заметили. Мужчина неверно истолковал евангельскую фразу "кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня" как зашифрованное послание об Александре Мене.
Это прискорбный, но безобидный пример чрезмерного рвения неофита. А в случае с "Матильдой" люди переборщили. И, возможно, дали кому-то из колеблющихся атеистов повод утвердиться в своем неверии. Мол, какие дикие нравы там, у верующих, царят, зачем мне идти к ним?
Это как с психозом из-за террористических выходок ваххабитов в исламе. Сколько ни говори, что не все мусульмане такие же, все равно найдутся те, кто будет черной краской мазать всех. И как нерадикальным верующим после отмыться от такого? Осадок остается. И повод позлословить.
Вот почему такие люди опасны и для государства, и для церкви, и для всего общества.
На земле есть суд государственный, а на небе — Божий, поэтому не надо подменять собой ни того, ни другого.
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