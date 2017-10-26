"Грабеж и беспредел". Алтайскому предпринимателю завысили налог на землю в 27 раз

Александр Сеслов купил в апреле 2016 года участок и 13 нежилых объектов в селе Мамонтово у "Газпромбанка" — это территория бывшей мамонтовской "Сельхозтехники". Все объекты были в открытой продаже, он заплатил за них 2,5 млн рублей. На покупку взял кредит.

Идея была — разбить территорию на небольшие участки и перепродать их местным предпринимателям. Чтобы те воспользовались, наконец, имуществом бывшей "Сельхозтехники" и смогли расширить свой бизнес.

Около 200 тыс. рублей Сеслов затратил на судебные издержки по уточнению границ участка и новому межеванию границ. Часть новых участков успел продать.

И вот теперь ФНС предъявила ему к уплате земельный налог на сумму 224 757 рублей, который, по расчета Сеслова, завышен в 27 раз. Об этом он написал начальнику межрайонной инспекции ФНС №7 Ларисе Кациной.

Александр Сеслов,

предприниматель: Уважаемая Лариса Леонидовна! Вынужден к вам обратиться в связи с невозможностью оплачивать предъявленный вами к уплате налог на землю и налог на имущество. Имущество было приобретено мною с целью развития бизнеса в районе, чтобы местные предприниматели могли воспользоваться имуществом бывшей сельхозтехники и расширять свой бизнес. Я разделил землю на отдельные участки и объекты и продал часть местным предпринимателям по бросовым ценам, всего на сумму около 800 тысяч рублей. Убытки от покупки объектов на сегодняшний день составили более 1,5 млн. рублей. Я понимаю, что вы делаете расчет исходя из кадастровой цены. Кадастровая стоимость, по объяснениям государственных чиновников, это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определённая методами массовой оценки. И она приближена к рыночной. Но кадастровая цена, по которой мне рассчитан налог никак не может считаться рыночной или приближенной к рыночной.

Александр Сеслов поясняет, что приобрел земельный участок на открытом рынке за 836 тысяч рублей (согласно договора купли-продажи и платежным документам). Это, собственно, и есть рыночная цена. А расчет в ФНС сделали, исходя из кадастровой стоимости этого участка в размере 22 475 677 рублей, что в 27 раз больше рыночной.

Александр Сеслов,

предприниматель:

Оценку иную, чем грабеж, наплевательство на здравый смысл, беспредел госорганов и разорение меня, как гражданина и предпринимателя, я дать не могу.

Прошу отсрочку

Дальше Сеслов в письме говорит: он понимает, что не налоговая служба делает кадастровую оценку, и не ФНС правила расчетов, что у нее есть определенный круг обязанностей (который ему до конца не известен). Но, тем не менее, он обращается к Ларисе Кациной как уполномоченному должностному лицу, состоящему на госслужбе, с предложениями.

Александр Сеслов,

предприниматель: Прошу вас направить мое письмо лицам, уполномоченным разрешить вопрос с кадастровой оценкой, которая абсолютно не приближена к рыночной. Прошу вас направить мое письмо вашим вышестоящим начальникам для решения моего вопроса. Прошу вас, если это в вашей компетенции, предоставить мне отсрочку или рассрочку платежей, по предъявленным вами налогам не менее трех лет. Прошу вас переправить мое письмо лично губернатору Алтайского края. Прошу вас предоставить мне ответ в установленный законом срок. Александр Сеслов отправил письмо в налоговую инспекцию 19 октября.

Тысячи против

Новая оценка кадастровой стоимости земель населенных пунктов в крае вступила в силу еще в 2016 году. Провела переоценку алтайских земель нижегородская компания "Группа комплексных решений", выигравшая торги. Результаты утвердила администрация края, губернатор подписал постановление об этом .

Но с тех пор тысячи недовольных жителей края обращаются в управление Росреестра — оспаривают кадастровую стоимость, требуя установить ее в размере рыночной. Как правило, это намного меньше.

В 2016 году в управление Росреестра по краю поступило 2 382 таких заявления, рассмотрели из них 1773. В этом году поток заявлений уменьшился, но он по-прежнему велик. В сентябре 2017 года в управление поступило 114 заявлений (98 принято, 16 не принято). Годом раньше — 164 (142 принято, 16 не принято, 6 отозвано), приводит сведения Росреестра алтайский МФЦ.

Почти ежедневно краевой суд рассматривает заявления тех, кому в комиссии отказали в пересмотре стоимость. Одна из барнаульских фирм, рекламируя свою услугу, рассказала на своем сайте: ей удалось уменьшить кадастровую стоимость участка в 156 раз (!) — с 17,5 млн рублей до 112 тыс. рублей. Это, впрочем, был рекорд. В большинстве же случаев земельный налог или арендные платежи удается снизить в три-девять раз.

Но для этого нужно и время, и деньги.

Долго и дорого

Председатель совета директоров Индустриального района Барнаула и гендиректор компании "Трубопласт-А" Александр Атабаев не видит смысла обращаться к налоговикам. Все юрлица и предприниматели сначала обязаны обратиться в комиссию при управлении с заявлением о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. А если там ваше требование отклонили — идти в суд.

Сам Атабаев судился больше года — кадастровая стоимость его участка после проведения переоценки увеличилась в семь раз. Он начал разбирательства в 2016 году, добиться пересмотра удалось только в суде и только осенью 2017 -го. За проведение оценки и судебные экспертизы (а их в ходе суда пришлось провести две) он заплатил 176 тыс. рублей. А пока продолжался процесс, платил налог по расчетам налоговиков.

Александр Атабаев,

председатель совета директоров Индустриального района Барнаула:

Теперь собрали пакет документов и опять подаем в суд, чтобы вернуть эти деньги. Но пока не решили, кто будет ответчиком.