"Грабеж и беспредел". Алтайскому предпринимателю завысили налог на землю в 27 раз

Сегодня, 12:05.
Экономика

Предпринимателю Александру Сеслову из Мамонтово предъявили к уплате налог на землю, завышенный, по его расчетам, в 27 раз. ФНС рассчитала налог, исходя из кадастровой стоимости участка — но она в разы отличается от рыночной, по которой он эту землю купил. Хотя должна быть к ней максимально приближена. Сеслов называет это беспределом, ведущим к разорению бизнеса и граждан, о чем он и написал на днях в налоговую инспекцию.

В селе Мамонтово Алтайского края участок оценили в 22,5 млн рублей.
В селе Мамонтово Алтайского края участок оценили в 22,5 млн рублей. Фото: Страничка А. Сеслова в Одноклассниках.

Александр Сеслов купил в апреле 2016 года участок и 13 нежилых объектов в селе Мамонтово у "Газпромбанка" — это территория бывшей мамонтовской "Сельхозтехники". Все объекты были в открытой продаже, он заплатил за них 2,5 млн рублей. На покупку взял кредит.

Идея была — разбить территорию на небольшие участки и перепродать их местным предпринимателям. Чтобы те воспользовались, наконец, имуществом бывшей "Сельхозтехники" и смогли расширить свой бизнес.

Около 200 тыс. рублей Сеслов затратил на судебные издержки по уточнению границ участка и новому межеванию границ. Часть новых участков успел продать.

И вот теперь ФНС предъявила ему к уплате земельный налог на сумму 224 757 рублей, который, по расчета Сеслова, завышен в 27 раз. Об этом он написал начальнику межрайонной инспекции ФНС №7 Ларисе Кациной.

Александр Сеслов,
предприниматель:

Уважаемая Лариса Леонидовна!

Вынужден к вам обратиться в связи с невозможностью оплачивать предъявленный вами к уплате налог на землю и налог на имущество.

Имущество было приобретено мною с целью развития бизнеса в районе, чтобы местные предприниматели могли воспользоваться имуществом бывшей сельхозтехники и расширять свой бизнес. Я разделил землю на отдельные участки и объекты и продал часть местным предпринимателям по бросовым ценам, всего на сумму около 800 тысяч рублей.

Убытки от покупки объектов на сегодняшний день составили более 1,5 млн. рублей.

Я понимаю, что вы делаете расчет исходя из кадастровой цены. Кадастровая стоимость, по объяснениям государственных чиновников, это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определённая методами массовой оценки. И она приближена к рыночной.

Но кадастровая цена, по которой мне рассчитан налог никак не может считаться рыночной или приближенной к рыночной.

Александр Сеслов поясняет, что приобрел земельный участок на открытом рынке за 836 тысяч рублей (согласно договора купли-продажи и платежным документам). Это, собственно, и есть рыночная цена. А расчет в ФНС сделали, исходя из кадастровой стоимости этого участка в размере 22 475 677 рублей, что в 27 раз больше рыночной.

Александр Сеслов,
предприниматель:

Оценку иную, чем грабеж, наплевательство на здравый смысл, беспредел госорганов и разорение меня, как гражданина и предпринимателя, я дать не могу.

Предприниматель Александр Сеслов (слева) и известный уральский крестьянин-правдоруб Василий Мельниченко.
Предприниматель Александр Сеслов (слева) и известный уральский крестьянин-правдоруб Василий Мельниченко.

Прошу отсрочку

Дальше Сеслов в письме говорит: он понимает, что не налоговая служба делает кадастровую оценку, и не ФНС правила расчетов, что у нее есть определенный круг обязанностей (который ему до конца не известен). Но, тем не менее, он обращается к Ларисе Кациной как уполномоченному должностному лицу, состоящему на госслужбе, с предложениями.

Александр Сеслов,
предприниматель:

  1. Прошу вас направить мое письмо лицам, уполномоченным разрешить вопрос с кадастровой оценкой, которая абсолютно не приближена к рыночной.
  2. Прошу вас направить мое письмо вашим вышестоящим начальникам для решения моего вопроса.
  3. Прошу вас, если это в вашей компетенции, предоставить мне отсрочку или рассрочку платежей, по предъявленным вами налогам не менее трех лет.
  4. Прошу вас переправить мое письмо лично губернатору Алтайского края.
  5. Прошу вас предоставить мне ответ в установленный законом срок.

Александр Сеслов отправил письмо в налоговую инспекцию 19 октября.

Документы.
Документы.

Тысячи против

Новая оценка кадастровой стоимости земель населенных пунктов в крае вступила в силу еще в 2016 году. Провела переоценку алтайских земель нижегородская компания "Группа комплексных решений", выигравшая торги. Результаты утвердила администрация края, губернатор подписал постановление об этом .

Но с тех пор тысячи недовольных жителей края обращаются в управление Росреестра — оспаривают кадастровую стоимость, требуя установить ее в размере рыночной. Как правило, это намного меньше.

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В 2016 году в управление Росреестра по краю поступило 2 382 таких заявления, рассмотрели из них 1773. В этом году поток заявлений уменьшился, но он по-прежнему велик. В сентябре 2017 года в управление поступило 114 заявлений (98 принято, 16 не принято). Годом раньше — 164 (142 принято, 16 не принято, 6 отозвано), приводит сведения Росреестра алтайский МФЦ.

Почти ежедневно краевой суд рассматривает заявления тех, кому в комиссии отказали в пересмотре стоимость. Одна из барнаульских фирм, рекламируя свою услугу, рассказала на своем сайте: ей удалось уменьшить кадастровую стоимость участка в 156 раз (!) — с 17,5 млн рублей до 112 тыс. рублей. Это, впрочем, был рекорд. В большинстве же случаев земельный налог или арендные платежи удается снизить в три-девять раз.

Но для этого нужно и время, и деньги.

Долго и дорого

Александр Атабаев, директор предприятия – производителя пластиковых труб "Трубопласт-А".
Александр Атабаев, директор предприятия – производителя пластиковых труб "Трубопласт-А".

Председатель совета директоров Индустриального района Барнаула и гендиректор компании "Трубопласт-А" Александр Атабаев не видит смысла обращаться к налоговикам. Все юрлица и предприниматели сначала обязаны обратиться в комиссию при управлении с заявлением о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. А если там ваше требование отклонили — идти в суд.

Сам Атабаев судился больше года — кадастровая стоимость его участка после проведения переоценки увеличилась в семь раз. Он начал разбирательства в 2016 году, добиться пересмотра удалось только в суде и только осенью 2017 -го. За проведение оценки и судебные экспертизы (а их в ходе суда пришлось провести две) он заплатил 176 тыс. рублей. А пока продолжался процесс, платил налог по расчетам налоговиков.

Александр Атабаев,
председатель совета директоров Индустриального района Барнаула:

Теперь собрали пакет документов и опять подаем в суд, чтобы вернуть эти деньги. Но пока не решили, кто будет ответчиком.

Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным. Физлица могут обратиться или в комиссию Росреестра, или сразу в суд, пояснила Людмила Сорокина, министр имущественных отношений Алтайского края, на Интернет-форуме сайта администрации края 7 июля.

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