Градский приехал на съемки шоу "Голос" в инвалидной коляске

67-летний певец Александр Градский прибыл на съемки нового сезона шоу "Голос" в инвалидной коляске. Чтобы вновь примерить на себя роль наставника, музыкант прервал свой больничный режим. Недавно Александр Градский перенес перелом ноги и до сих пор с трудом передвигается.

Градского привезли на съемки "Голоса" в инвалидной коляске Ради нового сезона шоу "Голос" 67-летний Александр Градский прервал свой больничный режим. Из-за сломанной ноги музыкант передвигается по съемочной площадке на инвалидной коляске в сопровождении помощников. Публикация от SUPER (@super.ru) Авг 14 2017 в 4:31 PDT

В пояснении видео сказано, что Градский оказался в инвалидном кресле из-за сломанной ноги, пишет ura.ru.

Коллеги по проекту с огромным уважением относятся к Александру Градскому. Учитывая состояние музыканта, другие наставники собираются именно у его кресла, чтобы обсудить выступления участников или просто поболтать перед стартом шоу, добавляют Nation news.

В Москве стартовали съемке шестого сезона популярного проекта "Голос". Ранее Градский прокомментировал возвращение "золотого состава" членов жюри музыкальной передачи "Голос". По его мнению, жюри предыдущих сезонов Полина Гагарина и Григорий Лепс покинули проект, потому что не подходили друг другу, сообщает "Федеральное агентство новостей".

В шестом сезоне теле-шоу "Голос" на "Первом канале" зрители увидят уроженца Барнаула Арсения Бородина.

Справка

Арсений Бородин родился в Барнауле в 1988 году. Он был участником "Фабрики звезд-6", после чего пел в коллективе "фабрикантов" — группе "Челси". Его имя связывают с песенными конкурсами "Главная сцена" и "Новая волна". Сейчас артист ведет сольную карьеру. Бородин выпустил скандальный клип "Родная", в котором снялся в откровенном видео со своей девушкой Настей Ивлеевой.