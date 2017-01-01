Гражданин Украины до смерти избил жителя Республики Алтай

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Сегодня, 21:38.
Происшествия

В Чемальском районе после драки с гражданином Украины погиб житель Республики Алтай. Об этом сообщает портал gorno-altaisk.info со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Драка, удар.
Драка, удар. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Следствие установило, что 20 ноября прошлого года в результате конфликта между потерпевшим и обвиняемым, последний нанес своему знакомому два удара по лицу кулаком и ногой. Потерпевший упал и ударился затылком о бетонную площадку b получил закрытую черепно-мозговую травму/ Cпустя три дня jy скончался в больнице.

В ходе расследования следствие выяснило, что обвиняемый в 1993 году получил гражданство Украины и трудоустроился в Чемальский РОВД милиционером-водителем. Тогда же, управляя служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, от которых позже скончался.

Всего с 1994 года по 2016 год обвиняемого 10 раз привлекали к уголовной ответственности. Сейчас он находится на территории России на основании вида на жительство, срок действия которого истекает 21 июня текущего года.

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