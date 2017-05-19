Греф раскритиковал современное российское образование

Российские школы должны перейти от преподавания знаний к преподаванию навыков — об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на семинаре для директоров школ Подмосковья.
По мнению Грефа, российские школы остались на уровне XIX века. Глава Сбербанка напомнил педагогам, что современное образование породил немецкий политик Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. "Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования", — приводит слова Грефа RNS.
При этом Греф отметил, что в основе обучения школьников сохранилась "гигантская проблема". Процитировав министра образования Японии, Греф заявил, что система "насильного образования" не приносит счастья школьнику. Эта система была создана именно для государства и не ориентирована на детей, пишет ura.ru.
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