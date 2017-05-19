Греф раскритиковал современное российское образование

По мнению Грефа, российские школы остались на уровне XIX века. Глава Сбербанка напомнил педагогам, что современное образование породил немецкий политик Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. "Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования", — приводит слова Грефа RNS.

При этом Греф отметил, что в основе обучения школьников сохранилась "гигантская проблема". Процитировав министра образования Японии, Греф заявил, что система "насильного образования" не приносит счастья школьнику. Эта система была создана именно для государства и не ориентирована на детей, пишет ura.ru.