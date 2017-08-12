Ночная гроза в Барнауле. Снимки из соцсетей

Мощная гроза с ливнем и ветром прошла в Барнауле ночью 12 августа. Стихия оставила после себя десятки затопленных улиц и поваленные деревья. Жители краевой столицы поделились снимками природного явления в соцсетях.
Гроза в Барнауле. Фото: Илья Колесников в vk.com/barneos22.
Гроза в Барнауле. Фото: Илья Колесников в vk.com/barneos22.
Гроза в Барнауле. Фото: Мария Санькова в vk.com/barneos22.
Гроза в Барнауле. Фото: Мария Санькова в vk.com/barneos22.
Гроза в Барнауле. Фото: Мария Санькова в vk.com/barneos22.
Гроза в Барнауле. Фото: vk.com/id16311780.
Гроза в Барнауле. Фото: vk.com/overhear_brn22.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/anni_arf.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/deminis22.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/mr_nicoly.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/lubanay86.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/li.true.
Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/mari_lazar.
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