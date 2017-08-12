Ночная гроза в Барнауле. Снимки из соцсетей

Мощная гроза с ливнем и ветром прошла в Барнауле ночью 12 августа. Стихия оставила после себя десятки затопленных улиц и поваленные деревья. Жители краевой столицы поделились снимками природного явления в соцсетях.

Гроза в Барнауле. Фото: Илья Колесников в vk.com/barneos22. Гроза в Барнауле. Фото: Илья Колесников в vk.com/barneos22. Гроза в Барнауле. Фото: Мария Санькова в vk.com/barneos22. Гроза в Барнауле. Фото: Мария Санькова в vk.com/barneos22. Гроза в Барнауле. Фото: Мария Санькова в vk.com/barneos22. Гроза в Барнауле. Фото: vk.com/id16311780. Гроза в Барнауле. Фото: vk.com/overhear_brn22. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/anni_arf. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/gluharev_k. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/deminis22. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/mr_nicoly. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/lubanay86. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/li.true. Гроза в Барнауле. Фото: instagram.com/mari_lazar.