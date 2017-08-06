Группа "Иванушки International" зажигала в алтайском казино

Казино Altai Palace игорной зоны "Сибирская монета" собрал в эти выходные сотни любителей творчества "Иванушки International". Ребята спели собравшимся все свои хиты, а гости помогли им, подпевая на всем протяжении концерта.

#иванушкиinternational#altaypalace2017💃🏼 Публикация от 👑EVGENIYA👑 (@e__v__g__e__niya) Авг 5 2017 в 12:20 PDT

Горный#концерт#иванушкиinternational#класс#выходные✌суперотдых👍 Публикация от 🎀💎🎀 (@svetic_26) Авг 5 2017 в 11:07 PDT

В обед 6 августа группа отправилась в обратный путь. Солист Кирилл Туриченко пишет в своем instagram, что им так и не удалось поспать. "Еще и рейс задержали уже на три часа", - рассказал он. Особенно устал от отдыха в Алтайском крае Андрей Григорьев-Аполлонов. Певец сидя задремал на спинке дивана, но коллега Туриченко разбудил его.