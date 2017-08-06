Группа "Иванушки International" зажигала в алтайском казино

В казино Altai Palace состоялся концерт группы "Иванушки International". Гости действа делятся впечатлениями в соцсетях, а сами виновники торжества уставшие, но довольные покидают Алтайский край.
Казино Altai Palace игорной зоны "Сибирская монета" собрал в эти выходные сотни любителей творчества "Иванушки International". Ребята спели собравшимся все свои хиты, а гости помогли им, подпевая на всем протяжении концерта.
В обед 6 августа группа отправилась в обратный путь. Солист Кирилл Туриченко пишет в своем instagram, что им так и не удалось поспать. "Еще и рейс задержали уже на три часа", - рассказал он. Особенно устал от отдыха в Алтайском крае Андрей Григорьев-Аполлонов. Певец сидя задремал на спинке дивана, но коллега Туриченко разбудил его.
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