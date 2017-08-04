Губернатор Карлин: мировых звёзд эстрады, поющих под фанеру, на юбилее края не будет

4 июля губернатор Алтайского края рассказал, кого из звёзд пригласят в сентябре на юбилейные торжества по случаю 80-летия региона. По словам Александра Карлина, программа празднования уже составлена, и в не нет "мероприятий чисто развлекательного характера с приглашенными мировыми звездами эстрады, поющими зачатую под фанеру".
"Мы такими вещами не занимаемся", — сказал губернатор и добавил, что на праздник приедут такие звезды, как знаменитый композитор Олег Иванов и прославленный хореограф Владимир Васильев.
Юбилей края совпадает с личным юбилеем уроженца Алтая, народного артист России Олега Иванова. Он в сентябре будет продолжать поездки с выступлениями не только в столице региона, но и в другие города и района края. Народный артист СССР Владимир Васильев, курирующий работу хореографической части ансамбля "Алтай", поставит спектакль по мотивам произведений Шукшина.
Также в краевой столице пройдет юбилейный гала-концерт, в котором выступят артисты края и "бывшие наши" (исполнители, уехавшие выступать в столице).
По словам губернатора, повестка юбилея будет насыщенной. Торжества пройдут не только в Барнауле, но и в других муниципалитетах и в сентябре, и в октябре. Планируется и большая культурная программа для москвичей. Так, в октябре в театре "Геликон-опера" актеры краевого театра оперетты представят мюзикл "Ползунов". В ряде центральных книжных магазинов столицы пройдут презентации изданных на Алтае произведений, которые представлять будут их авторы. Также запланировано провести несколько выставок.
На 80-летие в краевую столицу ждут делегации из регионов страны. Также приедут зарубежные гости из Казахстана, Китая, Монголии и Таджикистана. Ряд регионов Казахстана и Монголии будут возглавлять первые лица.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.