Губернатор Пермского края Басаргин досрочно покидает свой пост

"Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий", — приводит агентство его слова. Басаргин пояснил, что "до сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы — ред.), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", пишет bfm.ru.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщили, что в ближайшие дни могут быть объявлены отставки около пяти губернаторов. По данным издания, среди губернаторов и регионов, находящихся "под пристальным наблюдением" — Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области, а также Пермский край и Бурятия.

По данным "Ведомостей", внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов. По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.