Хакеры вновь выложили в интернет порноснимки американских знаменитостей

В интернет появились пикантные фотографии актрисы Кристен Стюарт, певицы и актрисы Майли Сайрус, модели Стеллы Максвелл, знаменитого гольфиста Тайгера Вудса и его бывшей подруги, горнолыжницы Линдси Вонн.
Вудс заявил, что уже нанял адвоката и потребовал удаления снимков, в противном случае он угрожает обращением в суд. Гольфист оперативно поручил своему адвокату связаться с сайтом, на котором были размещены снимки, и потребовать их удаления.
Известно, что хакеры взломали телефон Вонн, свою фотографию Вудс отправил Линдси в период их романа, пишет Life.ru. Как отреагировали другие звезды, чьи порноснимки также утекли в сеть, не известно.
Также в конце прошлой недели в сети появились голые фото Энн Хэтэуэй и ее бойфренда.
- Фотофакты. Хакеры выложили в сеть новые откровенные фото знаменитостей. Голые голливудские звезды
- Hot celebrities. Хакеры выкрали фотографии голых звезд Голливуда и стали выкладывать откровенные снимки в интернет
- Фото голых знаменитостей Голливуда выкрали с помощью телефона бейсболиста из "Детройт Тайгерс". ФБР идет по следу
- Сюжет: Атака хакеров
- Сюжет: Интернет
- Сюжет: Скандал с интимными фото звёзд Голливуда
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.