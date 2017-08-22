Хакеры вновь выложили в интернет порноснимки американских знаменитостей

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В интернет появились пикантные фотографии актрисы Кристен Стюарт, певицы и актрисы Майли Сайрус, модели Стеллы Максвелл, знаменитого гольфиста Тайгера Вудса и его бывшей подруги, горнолыжницы Линдси Вонн.

Хакер.
Хакер. Фото: СС0.

Вудс заявил, что уже нанял адвоката и потребовал удаления снимков, в противном случае он угрожает обращением в суд. Гольфист оперативно поручил своему адвокату связаться с сайтом, на котором были размещены снимки, и потребовать их удаления.

Известно, что хакеры взломали телефон Вонн, свою фотографию Вудс отправил Линдси в период их романа, пишет Life.ru. Как отреагировали другие звезды, чьи порноснимки также утекли в сеть, не известно.

Также в конце прошлой недели в сети появились голые фото Энн Хэтэуэй и ее бойфренда.

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