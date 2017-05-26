Хакеры подделали доказательства связи СМИ и Навального с Госдепом

Хакеры атаковали почты почти 200 человек из 39 стран, включая журналистов, чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и военных. Среди прочих взломали почту журналиста Дэвида Сэттера, автора книги "Тьма на рассвете" о причастности ФСБ к взрывам домов в Волгодонске и Москве в 1999 году. С 2013 года он работал в Москве на "Радио Свобода".

Перед публикацией в открытом доступе данных, добытых в почте Сэттера, хакеры внесли туда правки, утверждает Citizen Lab. В документы добавили информацию об антикоррупционных расследованиях Навального (в частности, про дачу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Плесе) и статьях с критикой Кремля и российских чиновников на РБК, "Ведомостях", "Дожде", Slon (позже переименованный в Republic).

Якобы по заказу Сэттера в российских СМИ проходит кампания, направленная на "расшатывание" политической ситуации и подготовке "цветной революции" по примеру переворота на Украине. По информации хакеров, Сэттер был посредником между оппозиционными российскими СМИ, Национальным фондом демократии США и "Радио Свобода". Якобы по его заказу в независимых масс-медиа появлялись публикации, дискредитирующие российских высокопоставленных чиновников.

"Слили" сфальсифицированные документы в октябре 2016 года, пишет znak.com.

Факт

Хакерская группа Fancy Bear стала широко известна после взлома компьютерной системы Всемирного антидопингового агентства (WADA). В сентябре 2016 года она обнародовала документы, свидетельствующие о положительных допинг-пробах американских спортсменов на Олимпиаде в Рио.