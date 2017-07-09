Хоккеист Овечкин наконец сыграл свадьбу с русской фотомоделью

Пара официально зарегистрировала брак еще 20 августа 2016 года. До этого хоккеист и модель встречались около двух лет. На торжество пришли звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Катя Лель и продюсер Яна Рудковская, а накануне влюбленные провели девичник и мальчишник.

Справка

Анастасия Шубская — российская фотомодель, дочь актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".