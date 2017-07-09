Хоккеист Овечкин наконец сыграл свадьбу с русской фотомоделью

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин, спустя почти год после регистрации брака, устроил с женой шикарную свадьбу. Российская модель Анастасия Шубская и знаменитый хоккеист приурочили торжество к Дню семьи, любви и верности, 8 июля, передает РИА Новости.
Пара официально зарегистрировала брак еще 20 августа 2016 года. До этого хоккеист и модель встречались около двух лет. На торжество пришли звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Катя Лель и продюсер Яна Рудковская, а накануне влюбленные провели девичник и мальчишник.
Справка
Анастасия Шубская — российская фотомодель, дочь актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".
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