И даже бумагу для долларов, или грустная история коноплеводства на Алтае

Анна Недобиткова, корреспондент ИД "Алтапресс".

Вообще для Алтайского края это был уникальный проект. Во-первых, его на свои деньги реализовал фермер средней руки. Сельхозпроизводителей, которые помимо растениеводства решаются развивать еще и собственную переработку, в крае не так много. А у Капелькина это получилось. Планы поначалу были наполеоновские: мощности завода фермер хотел увеличить с 10 до 30–35 тонн в год, наладить выпуск сопутствующей продукции, расширить сырьевую базу. К слову, фермер из Кытмановского района на тот момент был единственным в крае, кто занимался производством конопли для технических целей. И один из немногих в России. 500 гектаров, которые Капелькин отводил под эту культуру, составляли без малого пятую часть всего, что выращивалось в стране.

Но время внесло свои коррективы. После того как в 2014 году Алтай серьезно пострадал от засухи, дела коноплевода Капелькина пошатнулись. Его хозяйства затронула процедура банкротства. По одному из них конкурсный управляющий требует 1,5 млн рублей с самого фермера.

Сейчас о своем конопляном бизнесе он говорит неохотно. Известно, что площади посевов диковинной культуры существенно сократились. Весной у хозяйства были проблемы с покупкой семян для полноценного проведения посевной.

А между тем во всем мире "невеселящее" коноплеводство сейчас в тренде. В США из конопли делают более 6 тыс. различных товаров, в том числе и бумагу для долларов. Франция активно ее использует в изготовлении мебели, прежде всего матрасов. В Германии материалом из конопли отделывают салоны люксовых автомобилей. И даже туристический Кипр пошел по этому пути, разрешив в конце июля возделывание конопли для технических целей. Наверно, будут делать магнитики.

А что же Россия-матушка? Площади посевов у нас по сравнению с "загнивающим" Западом мизерные: по итогам 2016 года — 2,6 тыс. га. Для сравнения: во Франции больше 14 тысяч.

Из господдержки — компенсация покупки элитных семян. Не много, но хоть за это спасибо. Переработка у нас не богатая: конопля в России идет в основном на пеньку и масло. Зато полным-полно различных преград, начиная с отдельного лицензирования и заканчивая нехваткой специальной сельхозтехники. Ее приходится дорабатывать вручную.

Но несмотря на все это, конопля считается перспективной культурой. Эксперты отмечают: доходы от нее с одного гектара могут достигать 250?380 тысяч рублей. Деньги хорошие. Вопрос, когда они могут появится в реальности. Есть ощущение, что российским коноплеводам нужна своя программа импортозамещения, причем экстренная. Иначе весь мир уйдет далеко вперед. Догонять его потом будет сложно. Эту "погоню" проекты, аналогичные Капелькину, могут уже не пережить.