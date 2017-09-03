И снова 3 сентября. Проверенные мемы и новые приколы

Вот и пришел этот день, когда снова горят костры рябин, а Шуфутинский опять один. Он переворачивает календарь, а там (что же там может быть?), там снова 3 сентября. И все соцсети снова полны шутками по этому поводу. Так было при Карле, так было при Упоротом лисе, так было даже с медведом.

И в этот раз снова 2 сентября народ опять не удержался и стал постить в соцсети про 3 сентября. И так будет снова и снова. Потому что календарь бесконечен.