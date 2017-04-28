Детский клуб "Игрополис" приглашает отметить выпускной с большой скидкой

На огромной площади почти в 1500 квадратных метров расположились самые разнообразные аттракционы для активного отдыха: экстрим-парк с батутами, скалодромом и веревочным парком, двухэтажный лабиринт "Морская галактика", с настоящими пневмопушками, Шар хомяка, карусели Пальма и Чашки, а также, игровые автоматы и очень уютное кафе.

Для групп детей "Игрополис" предлагает скидки на посещение игровой зоны.

Группам от 20 человек - скидка 20%

Группам от 15 человек - скидка 15%

Группам от 10 человек – скидка 10%

Также "Игрополис" предлагает своим маленьким выпускникам детских садов и школ специально-разработанную праздничную программу - их ждут профессиональные аниматоры и дискотека.

Стоимость программы и предварительные заявки на проведения мероприятий – по телефону: (3852) 57-00-63, а также по адресу: ТЦ "Геомаркет", пр. Ленина, 154-а, к.1, 3-й этаж.

Организатор акции: "Игрополис, детский клуб". Акция действительна по 30 июня 2017 г. Подробные условия акции - по телефону (3852) 57-00-63