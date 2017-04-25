Имущество алтайского завода выставили на продажу

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что торги объявлены в форме публичного предложения.

Станки и оборудование завода, находящиеся в залоге у "Алтайской мясной компании "Импорт" (Барнаул, занимается оптовой торговлей мясом), выставлены на продажу единым лотом за 120 млн рублей. Конкурсный управляющий завершит прием заявок на участие в этих торгах 11 июня, днем позже планирует подвести итоги.

Напомним, завод признали банкротом в 2014 году по иску "Алтайэнергосбыта". В апреле 2015 года на предприятии было введено конкурсное производство. Долги перед кредиторами составили около 430 млн рублей. Имущество завода выставили на торги летом 2016 года. Тогда имущественный комплекс оценивался в 600 млн рублей.