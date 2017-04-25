Имущество алтайского завода выставили на продажу

Конкурсный управляющий обанкроченного "Завода алюминиевого литья" Сергей Пупков выставил на продажу имущество предприятия, заложенное двум барнаульским компаниям. Стартовая цена всех лотов составляет 215 млн рублей, сообщает Интефакс-Сибирь.
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что торги объявлены в форме публичного предложения.
Станки и оборудование завода, находящиеся в залоге у "Алтайской мясной компании "Импорт" (Барнаул, занимается оптовой торговлей мясом), выставлены на продажу единым лотом за 120 млн рублей. Конкурсный управляющий завершит прием заявок на участие в этих торгах 11 июня, днем позже планирует подвести итоги.
Напомним, завод признали банкротом в 2014 году по иску "Алтайэнергосбыта". В апреле 2015 года на предприятии было введено конкурсное производство. Долги перед кредиторами составили около 430 млн рублей. Имущество завода выставили на торги летом 2016 года. Тогда имущественный комплекс оценивался в 600 млн рублей.
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