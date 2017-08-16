Ингушские водители Gelandewagen и Mercedes ML таранили друг друга, чтобы поехать за машиной невесты

Создать спецгруппу потребовал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Поводом послужили многочисленные факты нарушения ПДД во время проведения свадеб в регионе, сообщает ТАСС.

Последней каплей стал ролик, появившийся в соцсетях. На видео попали участники свадебного кортежа в ингушском селении Сурхахи. Видно, как водители дорогих внедорожников Gelandewagen и Mercedes ML обгоняют и таранят друг друга, чтобы занять место за автомобилем с невестой. При этом машины создавали аварийные ситуации на оживленной трассе.

Евкуров встретился с представителями Совета безопасности и МВД по Ингушетии, чтобы обсудить инцидент. Он подчеркнул, что власти региона не намерены закрывать глаза "на творящийся беспредел". "Считаю, что списывать подобные свадебные "гонялки" на местный колорит — оскорбительно для нашего народа", — заявил глава Ингушетии. По его словам, оба водителя из свадебного кортежа уже привлечены к административной ответственности, но не исключено, что в их действиях могут быть усмотрены признаки уголовного преступления, пишет bfm.ru.