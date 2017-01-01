Инвесторам пора подавать заявки: почему управление "Бирюзовой Катунью" станет более эффективным

Сегодня "Бирюзовая Катунь" — единственная ОЭЗ в Сибири, которая приносит прибыль, сообщил в прошлом году заместитель полпреда президента в СФО Сергей Черданцев.

После передачи управленческих полномочий региону заявки потенциальных инвесторов будет рассматривать специально созданный в крае Экспертный совет. В его структуру вошли представители местных и федеральных властей, бизнеса и общественных организаций. Как отметили в управлении края по внешним связям, туризму и курортному делу, это позволит работать с компаниями-резидентами "на местах" и тем самым привлечет внимание к турзоне новых инвесторов.

В конце прошлого года в "Бирюзовую Катунь" вошли два новых инвестора. Соглашения с ними заключили на основании решений, принятых на первом заседании Экспертного совета, которое прошло в декабре. Объем заявленных ими инвестиций — более 1,6 млрд рублей. В 2017 году в ведомство поступило еще три заявки.

Сегодня на территории турзоны построено 24 объекта, из них в 2016 году — четыре, объем частных инвестиций превысил 700 млн руб­лей. Здесь уже есть гостиница, кафе, горнолыжный комплекс, водные горки на искусственном наливном водоеме, пасека, кафе с выставочными помещениями у Большой Тавдинской пещеры, фуд-центр, маркет "Лето", галерея "Простор", три мини-отеля и оздоровительный комплекс.

В турзоне построена практически вся инфраструктура: очистные сооружения, внеплощадочные сети газоснабжения, дороги с ливневой канализацией, сетями наружного освещения и стоянками, сети газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, связи. В 2017 году планируют запустить весь комплекс инженерной инфраструктуры. До конца года в ОЭЗ заработает и подземный водозабор.

Согласно стратегии развития Юго-Восточной зоны Алтайского края на период до 2025 года, на территории "Бирюзовой Катуни" предполагается построить аквапарк, спортивно-оздоровительный и торгово-развлекательный комплексы, центр экстремальных видов спорта, конноспортивный комплекс, молодежный лагерь, горнолыжные спуски с системой искусственного оснежения, скалодромы и гостиницы.

Цифра

Более 2,7 млн туристов посетило "Бирюзовую Катунь" с 2007 года. Ежегодно здесь отдыхает более 400 тыс. человек.