Инвесторам пора подавать заявки: почему управление "Бирюзовой Катунью" станет более эффективным

В конце прошлого года полномочия по управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь" официально передали Алтайскому краю. Такое решение позволит более интенсивно привлекать инвесторов для развития турзоны, которую ежегодно посещает более 400 тыс. туристов.
Сегодня "Бирюзовая Катунь" — единственная ОЭЗ в Сибири, которая приносит прибыль, сообщил в прошлом году заместитель полпреда президента в СФО Сергей Черданцев.
После передачи управленческих полномочий региону заявки потенциальных инвесторов будет рассматривать специально созданный в крае Экспертный совет. В его структуру вошли представители местных и федеральных властей, бизнеса и общественных организаций. Как отметили в управлении края по внешним связям, туризму и курортному делу, это позволит работать с компаниями-резидентами "на местах" и тем самым привлечет внимание к турзоне новых инвесторов.
В конце прошлого года в "Бирюзовую Катунь" вошли два новых инвестора. Соглашения с ними заключили на основании решений, принятых на первом заседании Экспертного совета, которое прошло в декабре. Объем заявленных ими инвестиций — более 1,6 млрд рублей. В 2017 году в ведомство поступило еще три заявки.
Сегодня на территории турзоны построено 24 объекта, из них в 2016 году — четыре, объем частных инвестиций превысил 700 млн рублей. Здесь уже есть гостиница, кафе, горнолыжный комплекс, водные горки на искусственном наливном водоеме, пасека, кафе с выставочными помещениями у Большой Тавдинской пещеры, фуд-центр, маркет "Лето", галерея "Простор", три мини-отеля и оздоровительный комплекс.
В турзоне построена практически вся инфраструктура: очистные сооружения, внеплощадочные сети газоснабжения, дороги с ливневой канализацией, сетями наружного освещения и стоянками, сети газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, связи. В 2017 году планируют запустить весь комплекс инженерной инфраструктуры. До конца года в ОЭЗ заработает и подземный водозабор.
Согласно стратегии развития Юго-Восточной зоны Алтайского края на период до 2025 года, на территории "Бирюзовой Катуни" предполагается построить аквапарк, спортивно-оздоровительный и торгово-развлекательный комплексы, центр экстремальных видов спорта, конноспортивный комплекс, молодежный лагерь, горнолыжные спуски с системой искусственного оснежения, скалодромы и гостиницы.
Цифра
Более 2,7 млн туристов посетило "Бирюзовую Катунь" с 2007 года. Ежегодно здесь отдыхает более 400 тыс. человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.