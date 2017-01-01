Ипотечный кредитный портфель Алтайского филиала Россельхозбанка вырос на 86 %

Всего за прошедший год на покупку жилья клиентам Банка было выдано более тысячи кредитов на сумму около 1,4 млрд рублей, 41% из них по программе "Ипотека с государственной поддержкой".

Увеличение объема ипотечного кредитования удалось достичь за счет снижения ипотечных ставок, активного сотрудничества с риэлторами и застройщиками.

На сегодняшний день партнёрами Алтайского филиала являются 25 строительных организаций. Процедуру аккредитации прошел 81 объект недвижимости.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:

В текущем году мы намерены придерживаться заданного темпа и активно развивать данное направление.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.