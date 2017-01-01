Ирак объявил о начале операции по освобождению западного Мосула от ИГ

"Мы направляемся в Ниневию,— цитирует агентство заявление председателя иракского правительства. — Наши формирования начинают освобождать граждан от террора ИГ".

Ранее агентство Рейтер сообщило, что иракские ВВС сбросили на западный Мосул миллионы листовок с предупреждением населению о приближении наступления для освобождения этой части города от боевиков ИГ.

Напомним, западная часть города пока остается под контролем боевиков, иракские военные держат ее в окружении уже почти три месяца. Там расположен исторический центр, большая мечеть и правительственные учреждения. Восточный Мосул был полностью освобожден от боевиков в январе, в ходе операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись около 30 тысяч человек.

"Исламское государство" — группировка, запрещенная в России и ряде других стран.