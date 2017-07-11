Ишты! Пышты, или Как традиции Алтая бизнес-сувениром стали

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Жизнь

Ежегодно в крае проходит конкурс "Сувенир года", в этом году открытием стал проект "Шишка-Алтай" и серия подарочных наборов "Алтай Традиция".

Традиции Алтая.
Традиции Алтая. Фото: архив проекта "ШИШКА-Алтай".

Авторы серии Анна Поломошнова и мастер росписи Леонтьева Е. Ю. рассказали как создать новый сувенир из забытой истории края.

Анна Поломошнова,
директор проекта:

Для проекта "Шишка-Алтай" нам нужно было создать серию сувениров связанную с Алтаем. В процессе работы мы поняли, что большинство действующих "знаков" Алтайского края созданы графическими дизайнерами и по-настоящему не имеют связи с нашей историей и традициями. Тогда мы взяли за основу "народный дизайн". Ничего не придумывая, нашли лишь новую форму и адаптировали к технологиям производства.

Традиции Алтая.
Традиции Алтая.

Домовая роспись

Е. Ю. Леонтьева,
мастер росписи:

Серия сувениров имеет в своей основе традиции домовой росписи, найденной исследователями в сельских домах Алтая конца 19 века. Популяризация традиций домовой росписи в сувенирной серии дает возможность жителям Алтая почувствовать глубинную связь с историей своей земли и преемственность поколений. Этот тот случай, когда традиции региона становятся предметом гордости.

Традиции Алтая.
Традиции Алтая.

О конкурсе

07 июля 2017 г. в Белокурихе состоялось подведение итогов конкурса "Сувенир года", проводимого Управлением Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуре.

О сувенире года

Серия сувениров "Алтай. Традиция" имеет в своей основе традиции домовой росписи, бытовавшей в более чем 22 районах Алтая в конце 19 начале 20 века, Многочисленные фрагменты росписи были обнаружены в ходе научных экспедиций Государственного художественного музея Алтайского края. В настоящее время в его фондах хранятся более 200 экспонатов домовой росписи.

Традиции Алтая.
Традиции Алтая.

Домовая роспись в простых образах несет нам доброжелательность и внутренний настрой на гармонию, на созидание в труде – понятные и настоящие ценности, которые отражают духовную суть народа, населяющего Алтай.

Авторы проекта видят свою задачу в популяризации традиций домовой росписи через сувенирную серию, они уверены, что это даст возможность жителям Алтая почувствовать свою глубинную связь с историей земли и преемственность поколений. Когда мы знаем, что стоим на плечах своих предков, тогда традиции нашей земли становятся для нас предметом гордости.

Традиции Алтая.
Традиции Алтая.

Всегда приятно дарить гостям региона то, чем гордишься, что и есть основа нашей культуры, нашей истории, что есть часть нас самих.

Записаться на мастер-классы по домовой росписи можно на сайте: shishka-altai.com

Приобрести серию можно по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 10, ТД ULTRA, 1-й этаж, "ШИШКА-Алтай"

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