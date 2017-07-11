Ишты! Пышты, или Как традиции Алтая бизнес-сувениром стали

Авторы серии Анна Поломошнова и мастер росписи Леонтьева Е. Ю. рассказали как создать новый сувенир из забытой истории края.

Анна Поломошнова,

директор проекта:

Для проекта "Шишка-Алтай" нам нужно было создать серию сувениров связанную с Алтаем. В процессе работы мы поняли, что большинство действующих "знаков" Алтайского края созданы графическими дизайнерами и по-настоящему не имеют связи с нашей историей и традициями. Тогда мы взяли за основу "народный дизайн". Ничего не придумывая, нашли лишь новую форму и адаптировали к технологиям производства.

Домовая роспись

Е. Ю. Леонтьева,

мастер росписи:

Серия сувениров имеет в своей основе традиции домовой росписи, найденной исследователями в сельских домах Алтая конца 19 века. Популяризация традиций домовой росписи в сувенирной серии дает возможность жителям Алтая почувствовать глубинную связь с историей своей земли и преемственность поколений. Этот тот случай, когда традиции региона становятся предметом гордости.

О конкурсе

07 июля 2017 г. в Белокурихе состоялось подведение итогов конкурса "Сувенир года", проводимого Управлением Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуре.

О сувенире года

Серия сувениров "Алтай. Традиция" имеет в своей основе традиции домовой росписи, бытовавшей в более чем 22 районах Алтая в конце 19 начале 20 века, Многочисленные фрагменты росписи были обнаружены в ходе научных экспедиций Государственного художественного музея Алтайского края. В настоящее время в его фондах хранятся более 200 экспонатов домовой росписи.

Домовая роспись в простых образах несет нам доброжелательность и внутренний настрой на гармонию, на созидание в труде – понятные и настоящие ценности, которые отражают духовную суть народа, населяющего Алтай.



Авторы проекта видят свою задачу в популяризации традиций домовой росписи через сувенирную серию, они уверены, что это даст возможность жителям Алтая почувствовать свою глубинную связь с историей земли и преемственность поколений. Когда мы знаем, что стоим на плечах своих предков, тогда традиции нашей земли становятся для нас предметом гордости.

Всегда приятно дарить гостям региона то, чем гордишься, что и есть основа нашей культуры, нашей истории, что есть часть нас самих.

Записаться на мастер-классы по домовой росписи можно на сайте: shishka-altai.com

Приобрести серию можно по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 10, ТД ULTRA, 1-й этаж, "ШИШКА-Алтай"