"Испражнения на бумагу": МИД и Минобороны отреагировали на карикатуру Charlie Hebdo о Ту-154

На карикатуре скандального журнала художники изобразили падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". А подписано изображение так: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — прокомментировал карикатуру Конашенков. Он отметил, что если эта "мазня" - проявление так называемых "западных ценностей", то их обладатели и те, кто их защищают, обречены как минимум на одиночество.

В это же время уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов отметил, что французский сатирический журнал "утратил человеческое достоинство" после публикации карикатур на крушение самолета.

"Кощунственными карикатурами на трагедию с ТУ-154 сотрудники "Шарли Эбдо" окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей. Это полная аберрация сознания и утрата человеческого достоинства", - отметил в Facebook Долгов.

Напомним

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека.

По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.