Источник: плановая ротация губернаторов закончилась

Сегодня, 13:15.
Политика

Плановые отставки глав регионов на сегодня завершились, а новые возможны лишь в случае какого-либо форс-мажора, сообщил ТАСС источник в администрации президента РФ.

Триколор. Кремль. Москва.
Триколор. Кремль. Москва. Фото: altapress.ru.

"Плановые губернаторские отставки завершились, если только не произойдет ничего форс-мажорного", — сказал собеседник агентства.

В качестве примера такого форс-мажора он напомнил, что предыдущая ротация губернаторов считалась завершенной, однако затем "произошло два ареста".

Факт

Свои посты покинули 10 руководителей регионов: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

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