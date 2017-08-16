Как из тазиков и шалашей Белокуриха выросла в федеральный курорт

Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Старые фото Белокурихи. Фото: Опубликовано на www.nailizakon.com. Копии снимков из книги "Живая вода Белокурихи". Фото: Из архива редакции. Копии снимков из книги "Живая вода Белокурихи". Фото: Из архива редакции. Копии снимков из книги "Живая вода Белокурихи". Фото: Из архива редакции. Копии снимков из книги "Живая вода Белокурихи". Фото: Из архива редакции.

Деревянные санатории и волшебный источник

Впервые поселение Белокуриха появилось в этих местах еще в 1803 году. Оно располагалось в нескольких верстах от современного курорта в степи — образовались Новая и Старая Белокурихи. На месте, сейчас находится современный курорт, было болото, которое "курилось" облаками белого пара. Отсюда, по одной из версий, и пошло название поселения.

Рядом с Новой Белокурихой оказалось теплое озеро с чистой голубой водой, откуда брали воду для питья. Его целебные свойства были известны с древнейших времен. В 6 веке н.э. в "теплой" долине проживали алтайские племена телеутов. Местные жители заметили, что после купания в этой воде исчезают боли в спине и суставах, быстро заживают раны. Женщины отмечали бытовую пользу воды — полоскать белье в ней было сплошным удовольствием, потому что воду не нужно было греть, а в ее составе содержалась щелочь.

Рассекретил "живые" источники известный исследователь Степан Гуляев. В 1867 году в томских "Губернских ведомостях" появилась первая публикация об уникальных свойствах белокурихинской воды. С этого года и началась официальная летопись курорта. После этого к уникальному месту поехали со всей страны. О том, что вода содержит радон, узнали только в 1907 году.

"...Нынче редакция "Губернских ведомостей" получила сведения, что … в деревне Ново-Белокурихе открыты ключи, подобные Рахмановским горячим ключам…Они находятся за огородом крестьянина Пестрякова и пробиваются из песку подле самого русла речки… Вода в ключах горячая, как нагретый щелок, на вкус приятная, как бы сладковатая, нисколько не обременяющая желудка… пахнет пороховым дымом...Минувшею зимою исцеление от сыпи и ломоты получили несколько человек, и жители окрестных селений стали прибегать к употреблению вод против разных болезней." "Томские губернские ведомости" от 7 июля 1867 года.

Но уже в 1860-годы в Белокурихе на средства ученого Степана Гуляева построили деревянные домики — первые санатории. Воду в то время нагревали в простых чугунах, позднее их поставили на два небольших котла. Тогда лечебные процедуры принимали в деревянных металлических ваннах и тазиках. Руководство Алтайского округа в начале 20 века на год сдавало в аренду места с целебными ключами Белокурихинскому обществу. Из-за короткого срока "инвесторы" не могли вкладывать средства в развитие инфраструктуры бывшего курорта. Но даже тогда, когда в Белокурихе не было серьезной санаторно-курортной базы, а больных размещали по квартирам местных жителей, а иногда и шалашах, летом сюда приезжали до 500 людей из Барнаула, Томска, Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Варшавы.

Перед революцией здесь лечились бойцы, раненные на фронтах русско-японской и первой мировой войн. Деревянный курорт не раз сгорал дотла, его снова отстраивали и расширяли. В 1930-е годы в Белокурихе построили поликлинику для отдыхающих, водолечебницу, санатории. В 1935 году территория курорта увеличилась с 16 до 50 га. Пропускная способность курорта возросла до 3-4 тыс. человек в год.

Во время Великой Отечественной войны на курорте был развернут военный госпиталь и костно-туберкулезный санаторий из города Иваново. В 1942 году на курорт привезли детей из пионерского лагеря "Артек".

В 50-60-е годы власти решили улучшить условия для отдыхающих. Для этого насадили хвойные и лиственные деревья. Раньше эта лесная зона была совсем "голой". Именно в эти годы здесь строят кирпичные здания.

Сергей Внуков,

житель Белокурихи: Многие белокурихинцы произошли из туристов, у которых закончились деньги на обратную дорогу. Здесь очень доброжелательные люди. Это исторически сложилось. Если Бийск — это крепость, Барнаул — это завод, Белокуриха — это гостеприимный населенный пункт. Сюда съезжались люди с разных сел — из Старой Белокурихи, Новотырышкино и других. В 90-е годы сюда приехало много беженцев с юга — это были вынужденные переселения. Но в 70-е годы, когда активно строились санатории, здесь создали много рабочих мест и по распределению направили медицинских работников. Сейчас в Белокуриху приезжают не только отдохнуть, но и полечиться, подышать воздухом.

В 70-80-е годы курорт приобрел широкую популярность у жителей страны. В это время здесь активно строились санатории, улучшалась инфраструктура. В1982 году Белокурихе с населением около 6 тыс. людей присвоили статус города. Создать все это помог государственный деятель, один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефим Славский. Именно он около тридцати лет руководил атомной промышленностью страны.

Атомная физика и Белокуриха

Именем Ефима Славского названа одна их главных улиц города. Рядом с санаторием "Белокуриха" ему установили памятник. Как рассказали в белокурихинском музее, в 1990-е годы город даже хотели переименовать по фамилии министра. Но когда тот услышал об этом, то сказал, что не хочется портить красивое имя Белокурихи.

Будущий город-курорт он посетил в 1970-е годы. Он часто ездил по военным заводам страны и проверял их работу. На одном из заводов в Бийске у него заболела рана, которую он получил во время гражданской войны. Первый секретарь Алтайского крайкома партии предложил Славскому полечить руку в Белокурихе, в санатории "Алтай", принадлежавшем Минсредмашу.

Тамара Батуева,

директор Белокурихинского городского музея им. С.И. Гуляева:

Славский подумал и решился на этот шаг, который стал важным в жизни Белокурихи. Благодаря покровительству человека из захудалой деревни мы превратились в курорт, который сегодня видим. После он стал сюда приезжать и помогать каждый год. Возможности у него были огромные. Он прислал военный отряд из 300 человек и на курорте начались преобразования. В 1977 году — построили санаторий "Катунь" на 500 мест, в 1979-м - "Сибирь" на 500 мест, в 1980 — "Белокуриху" на 1 тыс. мест, в 1982 — "Алтайский замок", в 1985 — "Россию". Где еще такие темпы строительства курорта видела наша страна? Наверное, нигде. Потому что стоило только Ефиму Славскому взять телефон и позвонить напрямую в Москву, вопросы решались на раз-два.

Белокуриха сегодня

Сейчас в городе работают более десятка санаториев. Курорт развивается силами местных владельцев компаний. В высокий сезон найти места в гостиницах и санаториях города практически невозможно. Чтобы "сбросить" туристическую нагрузку, рядом строят Белокуриху-2. На этой площадке несколько компаний намерены возвести гостиницы, рестораны и другие туробъекты. Якорный инвестор — сеть санаториев "Курорт Белокуриха".

В самом городе-курорте активного строительства не ведется. В прошлом году здесь возобновили возведение крупного конгресс-центра. Недавно компания "РЖД-Здоровье" заявила, что в следующем году приступит к строительству санатория на 300 мест.

Сейчас здесь помимо здравниц работает горнолыжный комплекс с канатно-кресельным подъемником, аквапарк, организуются экскурсии.

В 2018 году в Белокурихе с туристов начнут взимать курортный сбор. Город станет первым в регионе, где проведут этот эксперимент.

Факт о "живой" воде

Белокурихинское месторождения образовалось от атмосферных осадков, которые проникли через трещины гранитных пород в недра земли впитались в породы. "Путешествуя" по подземным лабиринтам вода насыщается разными солями, минерами, газами и приобретает новые химические свойства. Меняя свою структуру, вода еще и нагревается и под давлением 1,2-2 атм. выходит на поверхность. Этот период длится более десяти миллионов лет. Та вода, которая выходит на поверхность сегодня, попала туда 10 млн лет назад.

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