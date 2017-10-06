Истребители ВКС перехватили самолет-разведчик у границ России

Согласно данным "Красной звезды", на прошлой неделе вдоль границ России разведку вели 17 летательных аппаратов и пять кораблей. Сообщается, что 15 летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, и два — на Арктическом.

Нарушений российского воздушного пространства не было выявлено.