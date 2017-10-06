Истребители ВКС перехватили самолет-разведчик у границ России

За прошлую неделю российские истребители один раз перехватили иностранный самолет разведчик у границ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Красная звезда".
Согласно данным "Красной звезды", на прошлой неделе вдоль границ России разведку вели 17 летательных аппаратов и пять кораблей. Сообщается, что 15 летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, и два — на Арктическом.
Нарушений российского воздушного пространства не было выявлено.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.