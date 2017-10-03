Итальянка надышалась голубиного помета и умерла

62-летняя женщина умерла, отравившись находившимся в помете таллием — по данным медиков, она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество. Следователи не нашли источников таллия в ее доме, однако на ее загородном участке, где женщина недавно отдыхала, обнаружен амбар, который наводнили голуби.

Следы таллия также найдены в крови сестры умершей женщины и других родственников, которые составили ей компанию во время отдыха. Сестра умершей итальянки до сих пор проходит курс лечения, пишет Lenta.ru.