Итальянка надышалась голубиного помета и умерла

Жительниц Ломбардии скончалась из-за обилия голубиного помета в амбаре ее загородного дома, сообщает The Local.
62-летняя женщина умерла, отравившись находившимся в помете таллием — по данным медиков, она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество. Следователи не нашли источников таллия в ее доме, однако на ее загородном участке, где женщина недавно отдыхала, обнаружен амбар, который наводнили голуби.
Следы таллия также найдены в крови сестры умершей женщины и других родственников, которые составили ей компанию во время отдыха. Сестра умершей итальянки до сих пор проходит курс лечения, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.