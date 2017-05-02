Иван Лоор — об инициативах, соперничестве на выборах и отношениях с властями Алтайского края

"Не хочу сбивать верхушки"

— Иван Иванович, появились первые рейтинги депутатов нового созыва: их активности, медийности, эффективности и так далее. Вы в них — в середине. Для вас это важно — быть в таких рейтингах на высоком месте?

— Задача занять высокое место в рейтинге для меня далеко не первоочередная. Выбирая стиль своей работы, я руководствовался теми принципами, которые были у меня и прежде, в краевом Законодательном собрании. Для меня в первую очередь важно иметь обратную связь с теми людьми, которые доверили мне представлять их интересы.

Мне кажется, что выезд в территорию, личный прием — это и есть самая реальная оценка ситуации. И именно она позволяет делать выводы и дает право ставить вопросы в комитете, продвигать какую-то тему на федеральном уровне.

То есть попадание в топ рейтингов для меня не первично. Если бы я поставил себе цель занять в них первые строчки, то только сбивал бы верхушки — лишь бы больше подсветиться. Для меня важно другое — действительно в период своей работы решить задачи, важные и для страны, и особенно — для Алтайского края.

— Простите, но так говорит каждый депутат.

— Я приведу конкретные примеры.

Я был в числе тех, кто отстоял бюджет сельского хозяйства на текущий год, он остался неизменным по сравнению с 2016 годом.

Следующая тема — формирование механизма предоставления льготного (до 5%) кредита аграриям. Да, механизм пока не до конца отработан: одобрение получили самые крупные хозяйства, а многие средние и мелкие средства получили не в полном объеме. Но это то, над чем предстоит работать.

Далее. В прошлом году государство выделяло деньги на помощь хозяйствам на компенсацию для приобретения российской техники. В 2017 году эти средства предусмотрены не были. Мы их совместно с коллегами по аграрному комитету и фракцией "Единая Россия" отстояли. Средства будут выделены — и не из бюджета, предусмотренного на развитие сельского хозяйства, а из резервного фонда правительства.

Другой сюжет. В Алтайском крае присутствует так называемая сезонность молока: когда начинается пастбищный период, молока становится больше, и цена на него падает. Мы сейчас обсуждаем изменения законодательства, которые предполагают введение интервенций на рынке молока. Они коснутся восьми-девяти регионов.

У нас также несколько лет "висел" другой вопрос: ранее кто-то при подготовке постановления об использовании земель лесного фонда для развития оленеводства через запятую не написал "мараловодства". А марал — это тот же олень. Казалось бы, мелочь. Но она касается четырех горных районов Алтайского края, республик Алтай и Тыва и отчасти — Красноярского края. Сегодня в результате выхода профильного комитета Госдумы на Минприроды вопрос будет решен положительно.

Не решенной, кроме того, оставалась проблема разрешения населению использовать валежник бесплатно для заготовки дров. Мы этот вопрос сейчас прорабатываем. Надеюсь, что в весеннюю сессию доведем его до логического конца.

Удалось также отстоять несвязанную поддержку на гектар и на литр молока. Для Алтайского края это 1,3 млрд рублей с коэффициентом 1,7. На эту форму госпомощи также покушались — хотели направить эти средства на компенсацию ставки по льготным кредитам. Но кредит, какой бы он ни был, — это все равно кредит со всеми вытекающими условиями. А этими двумя видами поддержки, я считаю, мы эффективнее поддерживаем хозяйства. Впрочем, объективности ради должен сказать, что по сравнению с 2016 годом сумма уменьшилась. Я считаю, что для начала это немало.

— Процент одобренных заявок по льготному кредитованию был совсем небольшим.

— Мы предупреждали Минсельхоз, что такое развитие ситуации возможно. Хотели-то как лучше, а получилось как всегда — по сценарию одного политика. Порядок предоставления кредитов утвердили с запозданием — после Нового года, хотя нужно было в ноябре. В нем, по сути, предусмотрено: кто первый подал заявку — тому кредит и достается. А по-простому говоря: кто раньше встал, тому и тапки.

Сейчас я вижу один выход — заложить недостающую сумму в федеральном бюджете при его корректировке в середине года. А на будущее смотреть, как улучшить систему. Я сторонник того, что главным закоперщиком должно быть региональное министерство. Получилось следующее: кредит выдает банк, утверждает Минсельхоз РФ, а отвечает за целевые показатели региональное ведомство, которое от процесса, по сути, отстранили. Так не должно быть, я считаю.

В победе не сомневался

— У вас был сильный конкурент в округе — Александр Терентьев, лидер алтайского отделения "Справедливой России". Сильный с точки зрения и опыта, и финансовых ресурсов. Многие прочили победу ему. Но результат показал убедительную вашу победу. Почему?

— Да, я набрал в два раза больше голосов в процентном отношении. Хотя конкурент, действительно, был сильный. Пришлось столкнуться и с определенными провокационными действиями. Но я сразу решил — не реагировать и не опускаться до выяснения личных отношений. Должен сказать, что и оппонент так же держался.

Если откровенно, сомнений в победе у меня не было никаких. Я считаю, что если ты пришел в политику, то должен четко понимать: об избирателях нужно вспоминать не за четыре месяца до выборов, а работать с ними системно, на постоянной основе. В Законодательном собрании я постоянно практиковал выездные мероприятия в районах. Если появлялось малейшее окно, всегда выезжал в территорию на встречи с людьми.

— По-вашему, Терентьев этого не делал?

— Я не знаю. Может быть, для меня эта работа оказалась ближе, я говорил на одном языке с людьми. Может быть, мне помогало то, что я сам из деревни, причем не из центральной усадьбы. Мне сразу видно, где действительно нужно решить проблему, а где жителям нужно поднапрячься самим. И во втором случае с ними не нужно заигрывать, казаться добрым. Никогда не обещай то, чего не сможешь решить.

Результаты голосования в моем округе еще раз показали: не надо считать, что в Сибири все покупается и продается. Накануне избирательной кампании я познакомился с технологом, который приезжал представлять интересы партии "Родина". Я его спросил: "Вы уверены, что за счет финансового ресурса можно гарантированно достичь результата?" Он улыбнулся, ответил: "Нет, конечно". И напомнил избирательную кампанию Союза правых сил в 1990-х: помните, Чубайс и Хакамада самолетами возили деньги, а даже 5% не набрали.

— В ходе избирательной кампании циркулировала информация, что у вас нет поддержки краевых властей. Неформальной, разумеется, — в виде одобрения или поощрения вашего намерения. Это так? И как сейчас складываются ваши отношения с руководством региона?

— Я человек системный, командный. И как я бы мог пойти на выборы, не согласовав это с губернатором и администрацией президента?

Это были мои четвертые выборы. Да, однажды я обращался за поддержкой к губернатору, но не по вопросу собственно кампании. Помните выборы в декабре 2011 года? Я тогда приехал 11 октября в один из районов округа, а там половина домов не отапливалась. Тогда я попросил у Александра Богдановича (Карлина, губернатора Алтайского края. — Прим. ред) дать мне право осуществлять функции координатора, чтобы уладить проблему. Добро было получено.

Подчеркну еще раз: это правильно, что власти в прошлом году никоим образом не вмешивались в избирательную кампанию. О чистоте и прозрачности выборов говорил и говорит президент.

У нас абсолютно ровные, конструктивные отношения. Вскоре после выборов Александр Богданович пригласил всех депутатов, представляющих Алтайский край в Госдуме, от всех партий. Мы определились, в каком формате будем работать. Не за горами бюджет на следующий год. Думаю, мы еще раз будем сверять часы — чтобы в одной упряжке трудиться на пользу краю. Александр Богданович уже дважды встречался с депутатами Госдумы. А я знаю территории, где первые лица не встретились ни разу.

Новации и традиции

— Вы скучаете по краевому Законодательному собранию?

— Я был бы неискренним, если бы сказал, что нет. Очень скучаю по людям. Я не знаю всех новых депутатов. Но тех, что были раньше, знаю прекрасно: их способности, возможности. Я отношусь с глубоким уважением к каждому из них. Надеюсь, что новые депутаты, дискутируя о новых законах, будут тем не менее помнить о приоритетах: ничего личного, главное — интересы края, избирателей. Кроме этого, в АКЗС очень способные специалисты.

— С вашим преемником на посту спикера вы проработали много лет.

— Восемь с половиной!

— Как вы оцениваете избрание Александра Романенко спикером? Это человек на своем месте?

— С моей стороны будет некорректно давать ему оценку как председателю Заксобрания. Это должны делать депутаты. Но могу сказать одно: это глубоко профессиональный человек, подготовленный. За все время, пока он возглавлял комитет по бюджету, к нему не возникло ни одного вопроса. И не было никаких проколов, которые бы потом приходилось исправлять. Импонирует еще и то, что он сохраняет традиции. Это дорогого стоит, когда есть преемственность.

Специальный вопрос

— Помимо законодательной функции, у вас как депутата есть и представительская. Как вы будете работать с обращениями граждан и отстаивать их интересы?

— Мой принцип — если человек ко мне обратился, я не сниму вопрос с контроля, пока хотя бы частично не решу. Я требую от помощников анализировать информацию о движении обращений. Даже если вопрос не решен, прошу, чтобы лично позвонили человеку и объяснили почему. Обязательно.

Конечно, вопросов у людей много. Вот, например, приходила женщина, просила объяснить, как так происходит: она написала жалобу на неисполнение обязанностей чиновником, а бумагу спустили ему же. Начал разбираться. Оказалось, есть у людей дорога непроезжая, они сами отсыпали тротуар, но ждут ремонта. Чиновник городской администрации ей ответил: в 2012 году дорога будет включена в план капитального ремонта. На дворе — 2017-й. Зачем так говорить? Я думаю, что мы с Сергеем Ивановичем (Дугиным, мэром города. — Прим. ред) найдем вариант решения проблемы.

Нельзя у людей отбивать веру во власть. Я по своему опыту знаю: если вникаешь в проблемы людей, а не работаешь формально, то хотя бы частично помочь получается.

О чем еще рассказал собеседник

О работе в регионе — Регламентом предусмотрена одна так называемая региональная неделя, когда депутат работает на округе. Я провожу встречу в Барнауле, потому что Ленинский район города входит в мой округ. Обязательно выезжаю в район. Принцип такой: я составил рейтинг районов по уровню поддержки на выборах. Кто больше поддержал, к тем и еду в первую очередь. Это справедливо. А в каждом районе есть село, где меня также больше всего поддержали. Там я общаюсь с избирателями на производстве, социальных объектах, провожу личный прием, затем то же самое делаю в райцентре. Сейчас ввел в практику встречи на базе районной газеты. О повторном участии в выборах в Госдуму — Я над этим не задумывался. Врать не буду — я еще не до конца разобрался в этой кухне: другие организационные процессы, законотворческий механизм. У меня даже и мысли отдаленно нет о будущих выборах.

Досье

Иван Иванович Лоор родился 11 декабря 1955 года в селе Обском Каменского района. У него три образования: среднее специальное (агроном-организатор) и два высших (по специальностям "агроном" и "государственное и муниципальное управление"). В 1979 году Лоор работал управляющим Обским отделением совхоза "Плотниковский". В 1982 году стал директором сов­хоза "Трансмашевский". В 1986–1997 годах — директор совхоза "Плотниковский". Затем четыре года был консультантом главы администрации края. С января 2001 года — первый замначальника Главного управления сельского хозяйства края. В 2004–2008 годах — начальник ведомства. С 2008 по 2016 год — депутат и председатель АКЗС.