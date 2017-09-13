Иван Мордовин: у алтайских коммунистов не получилось "хайпануть"

Для тех, кто отслеживал политическую ситуацию в муниципалитетах, завершившаяся избирательная кампания в Алтайском крае не принесла особых сюрпризов. Итоги, в целом, ожидаемые для всех партий. И в агитационный период и, непосредственно, в день голосования на избирательных участках все проходило, как говорится, в штатном режиме. Краевая избирательная комиссия и специально приехавший представитель Центрального избиркома отметили, что серьезных нарушений выявлено не было.

На общем фоне особенно попытались выделиться алтайские коммунисты, публично заявившие еще до дня голосования, что могут не признать его итогов. А заранее анонсированный митинг в краевой столице против итогов выборов и вовсе наталкивает на мысль, что руководство местных коммунистов решили, если использовать популярный в интернет-сленге термин, неплохо "хайпануть" и перешли от реальной политической работы к агрессивному популизму. В эту логику укладываются и последовавшие информационные вбросы про подкуп избирателей шаурмой и призы от КПРФ в 100 тыс. рублей для председателя УИКа, который расскажет о готовящихся фальсификациях.

Лично меня откровенно удивляют громкие заявления лидера алтайских коммунистов, которая вместо того, чтобы выстроить эффективную работу со своим электоратом начинает призывать к уличным протестам и ставит под сомнение легитимность выборов. Представляется весьма странным, что и риторика и поводы для вывода людей на улицы, которые использует руководство этой парламентской партии в Барнауле, уж очень напоминают худшие примеры работы несистемных оппозиционеров, начитавшихся устаревших методичек по "оранжевым технологиям".

При этом основные претензии коммунистов сводятся к повышенной явке избирателей на досрочное голосование в краевом центре. Всем понятно, что и "Единая Россия" и другие политические партии стараются привести на избирательные участки максимальное количество своих членов и сторонников. В ситуации, когда есть досрочное голосование, эта задача упрощается для всех партий. Упрекать "Единую Россию" в том, что должна делать любая партия на выборах: максимально мобилизовать своих сторонников - представляется просто абсурдным. Другое дело, когда такая мобилизация происходит с нарушением закона, но о таких фактах ни сами коммунисты, ни правоохранительные органы не сообщают.

Мне кажется, что свою активность крайкому КПРФ уместнее было направить на работу с собственным электоратом, а не на сомнительный самопиар, который, как показывает практика, особых дивидендов не приносит. Неумение или нежелание работать со своими сторонниками, убедительно доносить до своих избирателей важность участия в выборах - вот главная проблема, которую так и не научились решать оппозиционеры в Барнауле.