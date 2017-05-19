Из Алтайского края в Казахстан не пустили 20 тонн сливочного масла

В Рубцовском районе сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю не пропустили через границу 20 тонн сливочного масла, которые попытался провезти гражданин Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Инспекторы ведомства установили, что гражданин Республики Казахстан перевозил партию сливочного масла "Крестьянское" (20 тонн) без ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №4), которые подтверждают безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении, а груз вернули по месту отправки.
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