Из Барнаула теперь можно улететь в Анапу

16 июня Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова презентовал открытие летней программы полетов в Анапу. Жители Алтайского края смогут совершать прямые перелеты по понедельникам и пятницам все лето, сообщили в официальной группе аэропорта.
В прошлом году прямой рейс "Барнаул — Анапа" не выполнялся. В этом году рейс выполняет авиакомпания "ИрАэро" на самолете российского производства SSJ100 (Сухой Суперджет 100). Его вместимость составляет 93 пассажира.
Расписание:
"Барнаул — Анапа":
- вылет в 6.40 (время местное);
- прилет в 7.30 (время местное);
- время в полете составляет 4 часа 50 минут.
"Анапа — Барнаул":
- вылет 8.15 (время местное);
- прилет в 16.40 (время местное);
- время в полете составляет 4 часа 25 минут.
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