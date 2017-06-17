Из Барнаула теперь можно улететь в Анапу

В прошлом году прямой рейс "Барнаул — Анапа" не выполнялся. В этом году рейс выполняет авиакомпания "ИрАэро" на самолете российского производства SSJ100 (Сухой Суперджет 100). Его вместимость составляет 93 пассажира.

Расписание:

"Барнаул — Анапа":

вылет в 6.40 (время местное);

прилет в 7.30 (время местное);

время в полете составляет 4 часа 50 минут.

"Анапа — Барнаул":