Из дагестанского музея украли серебряные сабли и кинжалы на 3 млн рублей

По предварительным данным, неизвестные выломали двери в музей "Кубачинского комбината художественных изделий" и вынесли серебряные вещи, имеющие историческую ценность.

Среди похищенного — шесть сабель и три кинжала.

Руководство музея оценило ущерб в 3 миллиона рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере, пишет trud.ru.