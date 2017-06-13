Из дагестанского музея украли серебряные сабли и кинжалы на 3 млн рублей

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Вчера, 21:34.
Происшествия

Неизвестные забрались в музей в Дагестане и похитили экспонаты, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел в селе Кубачи Дахадаевского района Дагестана.

Полиция, кинолог с собакой.
Полиция, кинолог с собакой. Фото: 22.мвд.рф.

По предварительным данным, неизвестные выломали двери в музей "Кубачинского комбината художественных изделий" и вынесли серебряные вещи, имеющие историческую ценность.

Среди похищенного — шесть сабель и три кинжала.

Руководство музея оценило ущерб в 3 миллиона рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере, пишет trud.ru.

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