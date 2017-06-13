Из дагестанского музея украли серебряные сабли и кинжалы на 3 млн рублей

Неизвестные забрались в музей в Дагестане и похитили экспонаты, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел в селе Кубачи Дахадаевского района Дагестана.
По предварительным данным, неизвестные выломали двери в музей "Кубачинского комбината художественных изделий" и вынесли серебряные вещи, имеющие историческую ценность.
Среди похищенного — шесть сабель и три кинжала.
Руководство музея оценило ущерб в 3 миллиона рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере, пишет trud.ru.
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