Из грязи в князи: учёные считают, что Земля образовалась из шара с водой и пылью

Согласно "традиционной" гипотезе формирования Земли, планета была образована из метеоритных пород и пылевых агрегатов, которые соединились под действием силы тяжести. В частности, речь идет о классе космических объектов, которые называются углеродистыми хондритами — относительно редкими примитивными образцами камней в ранней Солнечной системы.

Теперь же появилось предположение, что химические вещества в космическом объекте, который сформировал Землю, могли быть активированы при помощи воды. "Предполагалось, что гидротермальные изменения происходят в некоторых классах каменистых астероидов со свойствами, подобными метеоритам", — рассказал один из авторов исследования Брайан Трэвис.

Согласно новой модели формирования Земли, она могла быть образована из грязевого шара, который стал таким из-за плавления льда от тепла, выделяющегося от распада радиоактивных изотопов, и смешивания с пылью. Свою теорию ученые проверили благодаря использования математической модели. Выяснилось, что такой подход объясняет некоторые "пробелы" в науке — в частности, то, почему на Земле так много воды в сравнении с другими планетами.