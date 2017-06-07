Из Кузбасса через Новосибирск будет ходить автобус на популярный алтайский курорт

С 18 июня из Новокузнецка в Яровое дважды в неделю будет ездить рейсовый автобус. Маршрут пройдет через Новосибирск, сообщает Vashgorod.ru.
Автобус будет отправляться с новокузнецкого автовокзала по четвергам и воскресеньям в 15.30. Стоимость проезда для взрослых 1?679 рублей, для детей до 11 лет — 840 рублей.
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