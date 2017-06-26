Из Таиланда депортировали россиянина, находящегося в розыске

Мужчина был осужден в июне 2015 года на 1 год и 10 месяцев за применение физической силы в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении.

"В связи с тем, что осужденный от назначенного наказания уклонился, он был объявлен в федеральный розыск. В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Таиланда в городе Бангкоке", — говорится в сообщении.

В настоящий момент осужденный находится в СИЗО, пишет "Росбалт".