Из-за падения частей ракеты, стартовавшей с Байконура, возник пожар и погиб человек

Один человек погиб и один пострадал от пожара в казахстанской степи в Карагандинской области, возникшего при падении частей стартовавшей с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"В 18.04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06" в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы", — сказал Иманкулов 14 июня.
В 19.25 поступило также сообщение о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган. "Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар", — говорится в сообщении Роскосмоса.
В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей.
По информации Роскосмоса сообщал, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО "НПО машиностроения", которое занимается обеспечением эксплуатации районов падения. "Автомобиль КАМАЗ накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра", — говорится в сообщении госкорпорации.
50-летний мужчина, пострадавший при пожаре в казахстанской степи, который возник при падении блоков запущенной с Байконура ракеты-носителя, помещен в центральную больницу города Жезказган. У мужчины обожжено 45% тела он находится в реанимации.
Всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.
"В 01.20 пожар был локализован. В 03.31 пожар был ликвидирован", — добавил он.
Представитель Комитета ЧС также добавил, что "информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной", сообщает "Интерфакс".
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